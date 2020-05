Cellectis : nomme Leopold Bertea, expert chevronné de l'industrie biopharmaceutique, Vice-président sénior des Opérations Techniques - Europe

Le 18 mai 2020 - New York (N.Y.) - Cellectis (Euronext Growth: ALCLS; Nasdaq: CLLS), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), a annoncé la nomination de Leopold Bertea, Ph.D., au poste de Vice-président sénior des Opérations Techniques - Europe. Sa mission sera de garantir l'atteinte des objectifs du département des Opérations Techniques, qui incluent le développement de procédés, le développement analytique, l'approvisionnement externe et le site de production GMP Paris qui soutient le développement et la production des produits candidats propriétaires de Cellectis. Le Dr Bertea est basé au siège social de Cellectis à Paris et est rattaché à Bill Monteith, Vice-président exécutif des Opérations Techniques.

Avant de rejoindre Cellectis, le Dr Bertea occupait le poste de directeur général et directeur de site de CellforCure, lors de son acquisition par Novartis en avril 2019. Il a notamment réorienté les activités du site des Ulis, qui était auparavant une filiale multiproduit du LFB, afin d'en faire le nouveau site européen de Novartis dédié à la production de la thérapie cellulaire et génique autologue Kymriah®, ainsi qu'au transfert de technologies et à la production de nouveaux projets de thérapies géniques et cellulaires issus du portefeuille de Novartis.

« Leopold est un véritable leader et un expert de l'industrie biopharmaceutique doté de plus de 25 ans d'expérience dans les biothérapies complexes, les thérapies cellulaires et géniques et les produits combinés. Il dispose d'une solide perspective stratégique, une culture des résultats ainsi qu'une solide expérience dans la gestion de sites et d'équipes internationales, la négociation et la gestion de contrats et de collaborations avec de grands groupes biopharmaceutiques, biotechnologiques et universitaires aux États-Unis, au sein de l'Union Européenne et en Asie », a déclaré André Choulika, Président-directeur général de Cellectis. « Je suis impatient de voir son expérience chevronnée de l'industrie et ses capacités de leadership contribuer au succès de nos opérations techniques. Je suis convaincu que ses capacités d'exécution et de direction stratégique seront déterminantes dans le cheminement de Cellectis vers la mise sur le marché de nos produits candidats allogéniques. »

Leopold Bertea rejoint Cellectis en tant que leader biopharmaceutique reconnu au sein de plusieurs sociétés pharmaceutiques. Il a fait ses preuves en matière de production et de développement biopharmaceutique, tout d'abord chez Novartis, où il était responsable de la production commerciale d'anticorps monoclonaux, puis chez Sanofi, où il a mis en place et dirigé la première plateforme intégrée de CMC en charge du portefeuille de produits biologiques de la société. Leopold Bertea a ensuite occupé le poste de Vice-président Affaires Biologiques et Gouvernance de Sanofi Global Biotherapeutics, intégrant les projets de développement en partenariat. Il a également été membre de la Direction R&D Globale de Sanofi et expert sénior en produits biologiques. Leopold Bertea est titulaire d'un doctorat en génie chimique de l'ETH Zürich.

« Je suis ravi de rejoindre Cellectis à un moment aussi crucial et de contribuer à son succès à long terme. Cellectis est une entreprise pionnière dans le développement des cellules CAR-T allogéniques ingénierées, dotée de collaborateurs aussi déterminés et enthousiastes. Je suis honoré d'avoir l'opportunité de participer à la construction d'un processus de fabrication efficace et à la future mise sur le marché des produits de la société », a ajouté Leopold Bertea, Vice-président sénior des Opérations Techniques - Europe.