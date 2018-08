Cellectis : nomme Stefan Scherer, M.D., Ph.D., Vice-Président senior du Développement Clinique et Directeur médical adjoint

Regulatory News:

Cellectis (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Euronext Growth : ALCLS - Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), annonce la nomination de Stefan Scherer, M.D., Ph.D., en qualité de Vice-Président senior du dévelopement clinique et Directeur médical adjoint. Le Docteur Scherer rejoint Cellectis après avoir travaillé chez Novartis Pharmaceuticals Corporation, où il était Directeur du développement précoce, de la stratégie et de l'innovation oncologique aux États-Unis. Stefan Scherer est basé à New York et est rattaché au Professeur Stéphane Depil, M.D., Ph.D., Vice-Président exécutif de la Recherche et du Développement et Directeur médical.

« Grâce à sa solide expertise médicale, ses succès en matière d'alliances et son expérience en management, Stefan dispose de tous les atouts nécessaires pour avoir un impact immédiat sur le développement du portefeuille de produits innovants de Cellectis ainsi que sur notre vision stratégique à plus long terme », a déclaré le Dr. André Choulika, Président-Directeur Général de Cellectis. « Alors que nous poursuivons nos efforts pour que nos produits candidats CAR-T ingénierés sur étagère soient disponibles plus rapidement pour les patients en attente de solutions thérapeutiques, Stefan sera un facteur clé dans l'avancement de notre portefeuille de produits et de nos programmes. »

Stefan Scherer apporte à Cellectis plus de vingt années d'expérience médicale, scientifique et commerciale acquise au sein de plusieurs sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Alors qu’il était Directeur du développement précoce, de la stratégie et de l'innovation oncologique aux États-Unis chez Novartis, Stefan était en charge de la direction stratégique et de la gestion des portefeuilles d’immuno-oncologie et de thérapie ciblée. Il a bâti un large réseau d'alliances en recherche clinique et développé une équipe de recherche translationnelle en immuno-oncologie afin d’exploiter les découvertes scientifiques et d'obtenir des résultats ciblés pour les patients.

Avant de rejoindre Novartis, il a été Directeur médical de Biocartis SA en Suisse, où il était responsable du développement médical, de la stratégie marketing et des partenariats privés et académiques. Avant Biocartis, le Dr. Scherer a occupé des postes clés chez F. Hoffman-La Roche / Genentech pendant 6 ans, ainsi qu’un certain nombre d’autres rôles cliniques et de recherche à responsabilité croissante.

« Compte tenu de l’essor clinique de Cellectis aujourd’hui, je rejoins la société à un stade passionnant de son évolution », a ajouté le Dr Scherer. « Je suis impatient de mettre à contribution mon expérience en matière de développement stratégique, scientifique et médical au profit du développement des produits CAR-T innovants de Cellectis qui ont pour vocation de répondre au plus grand défi de santé de notre époque. J’ai hâte de travailler avec mes collègues pour exploiter le plein potentiel de la technologie unique de Cellectis au profit des patients et de leur famille dans le monde entier. »

À propos de Cellectis

Cellectis est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique, spécialisée dans le développement d’une nouvelle génération d’immunothérapies contre le cancer fondées sur les cellules CAR-T ingénierées (UCART). En capitalisant sur ses 18 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile – Cellectis utilise la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés.

Talking about gene editing? We do it. TALEN® est une marque déposée, propriété du Groupe Cellectis.

Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

