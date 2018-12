Cellectis : nomme un vice-président senior US manufacturing

11/12/2018 | 08:41

La société biopharmaceutique Cellectis annonce la nomination de William Monteith en qualité de vice-président senior US manufacturing dans le cadre de son projet d'établir des capacités de production à usage commercial aux États-Unis.



Ce projet prévoit notamment le déploiement d'une usine de fabrication de cellules ingénierées à la pointe de la technologie pour nos produits candidats UCART en immuno-oncologie pour un usage clinique et commercial.



Bill Monteith rejoint Cellectis après avoir occupé chez Hitachi Chemical Advanced Therapeutics Solutions, les fonctions de directeur des opérations et de directeur de trois sites de production. Il est rattaché à David Sourdive, cofondateur de Cellectis.



