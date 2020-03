Cellectis : obtient un brevet aux États-Unis couvrant les cellules CAR-T allogéniques ingénierées avec CRISPR-Cas9

Cellectis renforce son portefeuille de brevets sur les thérapies à base de cellules T éditées avec CRISPR grâce à une série de brevets américains et européens

Cellectis (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Euronext Growth : ALCLS ; Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’immunothérapies fondées sur les cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), annonce l’obtention d’un nouveau brevet attribué par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour une méthode utilisant la technologie CRISPR-Cas9 afin de préparer des cellules T allogéniques en vue d’applications en immunothérapie.

Le brevet US10,584,352 délivré aujourd’hui par l’USPTO « revendique une méthode de préparation et d’administration des cellules T en vue d’applications en immunothérapie. Des cellules T humaines primaires provenant d’un donneur sain sont génétiquement modifiées pour éliminer l’expression du récepteur des cellules T (TCR), qui inclut l’expression de l’endonucléase Cas9 fusionnée à un signal de localisation nucléaire (NLS) et à un ARN guide, lequel dirige cette endonucléase vers au moins un locus ciblé qui code pour le TCR dans le génome des cellules T. Ce brevet couvre également l’expansion des cellules T génétiquement modifiées ainsi que l’administration d’au moins 10 000 de ces cellules à un patient. »

Ce brevet complète le brevet européen EP3004337, revendiquant une méthode de préparation des cellules T à l'aide du système CRISPR-Cas9 en vue d’applications en immunothérapie, initialement délivré le 2 août 2017 et confirmé par l'Office Européen des Brevets (OEB) en novembre 2019 à la suite d'une procédure d'opposition initiée en mai 2018.

En janvier 2020, Cellectis a également obtenu le brevet européen EP3116902, qui revendique « une cellule CAR-T ingénierée, dont l'expression de la bêta 2-microglobuline (B2M) est inhibée, et au moins un gène codant pour un composant du récepteur des cellules T (TCR) est inactivé. »

« Ces brevets soulignent l’étendue de l’expertise de Cellectis dans diverses technologies d’édition du génome, y compris CRISPR-Cas9, » a déclaré André Choulika, Président-directeur général de Cellectis. « Cellectis a inventé l’approche allogénique appliquée aux cellules CAR-T et, au cours de la dernière décennie, nous avons travaillé sans relâche au développement de produits thérapeutiques les plus efficaces et les plus sûrs qui soient. »

Les inventeurs des brevets US10,584,352 et EP3004337 sont André Choulika, Président-directeur général de Cellectis, Philippe Duchateau, Directeur scientifique de Cellectis et Laurent Poirot, Vice-président, Département d'immunologie de Cellectis. Les inventeurs du brevet EP3116902 sont Laurent Poirot, David Sourdive, Vice-président exécutif, Initiatives stratégiques, Philippe Duchateau et Jean-Pierre Cabaniols, Chef du département analytique.

À propos de Cellectis

Cellectis développe les toutes premières immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer. En capitalisant sur ses 20 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses.

Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART susceptibles de sauver la vie de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

