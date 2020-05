Cellectis : publie ses résultats financiers du premier trimestre 2020

Le 6 mai 2020 - New York (N.Y.) - Cellectis (Euronext Growth : ALCLS ; Nasdaq : CLLS), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), présente ses résultats financiers pour le premier trimestre 2020.

« Depuis le début de la crise du COVID-19, nous nous sommes fixés comme priorité de poursuivre toutes nos opérations. Nos trois essais cliniques de Phase I sont en bonne voie, ce qui renforce notre engagement envers les patients touchés par le cancer et dans la recherche de thérapies contre ces maladies. Nous avons inclus des patients dans nos trois essais de Phase I en escalade de doses, nos programmes précliniques avancent et nous respectons le calendrier de construction de nos sites de production à Raleigh en Caroline du Nord et à Paris », a déclaré André Choulika, Président-directeur général de Cellectis. « Nous avons également accueilli un nouveau membre au sein de notre équipe de direction, le Dr Carrie Brownstein, en tant que Directrice médicale. Le Dr Brownstein dispose d'une solide expertise en oncologie et d'une vaste expérience de l'industrie pharmaceutique acquise chez Roche, Regeneron et Celgene, où elle a accompagné le développement de produits, depuis le développement clinique précoce jusqu'à la commercialisation. Elle dirigera le développement clinique de notre plateforme innovante UCART. »

Une conférence téléphonique se tiendra le 7 mai 2020 à 13h30, heure de Paris - 7h30, heure de New York. Durant cette conférence, les résultats financiers du premier trimestre de l'année 2020 seront présentés.

Premier trimestre 2020 et faits marquants

Programmes de développement pour nos produits candidats CAR-T allogéniques

Au cours du premier trimestre de 2020, nous avons continué d'inclure des patients dans nos trois essais de Phase I en escalade de doses, AMELI-01 évaluant UCART123 dans la leucémie myéloïde aiguë en rechute ou réfractaire (r/r LAM), BALLI-01 évaluant UCART22 dans la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B en rechute ou réfractaire (r/r LLA à cellules B) et MELANI-01 évaluant UCARTCS1 dans le myélome multiple en rechute ou réfractaire (r/r MM).

A l'heure actuelle, nos trois essais cliniques continuent de progresser parcourant leurs niveaux de dose respectifs. Pour rappel, nous prévoyons une cohorte de patients pour chacun des 3 niveaux de doses consécutifs dans les essais cliniques MELANI-01 et BALLI-01 et une cohorte de patients pour chacun des 4 niveaux de doses consécutifs dans l'essai clinique AMELI-01, avec une durée moyenne de 3 mois par cohorte, suivie de cohortes d'expansion à la dose optimale.

L'objectif principal de chaque essai clinique en escalade de doses est d'évaluer l'innocuité et de déterminer la dose optimale d'UCART ainsi que le régime de lymphodéplétion correspondant. En plus de l'innocuité, des études corrélatives évalueront l'expansion des cellules T, la fenêtre de persistance et l'activité anti-tumorale seront évaluées à tous les niveaux de dose.

Nos produits candidats allogéniques CAR-T ont été fabriqués, expédiés et reçus par nos centres cliniques au cours du deuxième semestre de 2019. Nos lots cliniques actuellement en stock devraient couvrir a minima les besoins relatifs à l'escalade de doses de nos trois essais de Phase I en cours.

Nous prévoyons de partager des données préliminaires pour nos programmes cliniques d'ici la fin de l'année, probablement à l'occasion de conférences scientifiques pertinentes, à condition que l'inclusion de nouveaux patients et la capacité d'effectuer un suivi des patients ne soient pas affectées de manière significative par la crise du COVID-19.

Nomination

En avril 2020, Cellectis a annoncé la nomination du Dr Carrie Brownstein au poste de Directrice médicale. Le Dr Brownstein supervisera la recherche et le développement cliniques pour les programmes UCART de Cellectis en phase clinique. Le Dr Brownstein quitte Celgene pour rejoindre Cellectis, forte d'une solide expérience en hématologie et pathologies myéloïdes. Le Dr Brownstein est basée sur le site de Cellectis à New York et rejoint le comité exécutif de l'entreprise.

Experte médicale et clinique chevronnée, Carrie Brownstein a occupé chez Celgene les postes de Vice-présidente, responsable de la recherche et du développement cliniques à l'international et responsable du département des pathologies myéloïdes. Dans le cadre de ses fonctions, le Dr Brownstein supervisait une équipe de médecins et de scientifiques sur plusieurs sites dans le monde. Elle était responsable de la gestion et du développement transversal des produits destinés à traiter les patients atteints de pathologies myéloïdes. Avant son passage par Celgene, le Dr Brownstein était Directrice exécutive des sciences cliniques en oncologie chez Regeneron Pharmaceuticals, où elle dirigeait des équipes de recherche travaillant sur de nombreux programmes de développement précoce, notamment sur les cellules T engageant des anticorps bispécifiques. Le Dr Brownstein a commencé sa carrière industrielle chez Hoffman-La Roche (Roche Pharmaceuticals) où elle a occupé des postes à responsabilité croissante qui l'ont menée aux fonctions de Responsable médical sénior en charge du développement et de l'approbation de plusieurs thérapies en hématologie et oncologie. Avant de commencer sa carrière dans le secteur industriel, le Dr Brownstein exerçait en tant qu'oncologue pédiatrique dans des institutions réputées à New York telles que l'Université New York Presbyterian Columbia et le Mount Sinai Medical Center.

Le Dr Brownstein a obtenu son diplôme à la Tufts University School of Medicine et a effectué son internat et sa résidence médicale au Babies and Children's Hospital of Columbia Presbyterian Medical Center (NYP, Morgan Stanley Children's Hospital) à New York. Elle a suivi un programme en hématologie et oncologie pédiatriques au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, toujours à New York.

Production selon les Bonnes pratiques de Fabrication (BPF)

En parallèle, Cellectis poursuit la construction de ses unités de fabrication à Paris et Raleigh en Caroline du Nord, et reste dans les délais quant à leurs dates de mise en service prévues respectivement en 2020 et 2021.

L'unité de production de 1300 m2 à Paris est conçue pour assurer l'approvisionnement de nos matières premières, essentielles à la fabrication de nos produits destinés aux études cliniques et à la commercialisation de nos produits. L'usine de production commerciale de 7600 m2 à Raleigh, en Caroline du Nord, est conçue pour la production clinique et commerciale des produits UCART allogéniques de la Société en vue d'une approbation réglementaire.

Programmes en partenariat

Le 4 mars 2020, nous avons annoncé la signature d'un avenant au contrat de licence, de développement et de commercialisation avec Les Laboratoires Servier (Servier). Selon les termes de cet avenant, Cellectis a concédé à Servier une licence exclusive mondiale étendue pour développer et commercialiser, soit directement, soit par le biais de son sous-licencié sur le territoire américain, Allogene Therapeutics, tous les produits allogéniques de nouvelle génération ciblant l'antigène CD19 fondés sur des cellules CAR-T allogéniques génétiquement modifiées, y compris les droits pour UCART19/ALLO-501 et ALLO-501A. ALLO-501A est un produit candidat anti-CD19 dans lequel les domaines reconnaissables par le rituximab ont été supprimés.

Les termes financiers de cet avenant ont été améliorés pour inclure un paiement initial supplémentaire de 27,6 millions de dollars, soit 25 millions d'euros, ainsi que des paiements d'étapes de développement clinique et commerciales pouvant aller jusqu'à 410 millions de dollars, soit 370 millions d'euros. Le taux de redevance sur les ventes nettes de produits commercialisés a été réévalué depuis un taux échelonné à un chiffre (haut de fourchette) à un taux fixe à deux chiffres (bas de fourchette).

En outre, Cellectis a repris le contrôle exclusif des cinq cibles CAR-T allogéniques couvertes par l'accord initial, cibles qui n'ont pas été divulguées.

En ce qui concerne nos trois programmes sous licence, Allogene Therapeutics a annoncé que l'inclusion de patients n'a pas été interrompue dans les essais cliniques ALPHA évaluant UCART19 dans le lymphome diffus à grandes cellules B et le lymphome folliculaire, en rechute ou réfractaire, et UNIVERSAL évaluant UCARTBCMA chez des patients atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire. Le recrutement de patients dans les essais cliniques PALL et CALM évaluant UCART19 dans la leucémie lymphoblastique aiguë en rechute ou réfractaire, dont Servier est le promoteur, a été interrompu en raison du COVID-19.

Propriété intellectuelle

En mars 2020, Cellectis a annoncé l'obtention d'un nouveau brevet attribué par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour une méthode utilisant la technologie CRISPR-Cas9 afin de préparer des cellules T allogéniques en vue d'applications en immunothérapie. Le brevet US10,584,352 « revendique une méthode de préparation et d'administration des cellules T en vue d'applications en immunothérapie, et dont les étapes sont (a) l'utilisation de cellules T humaines primaires provenant d'un donneur, (b) la modification génétique des cellules T primaires humaines pour éliminer l'expression du récepteur des cellules T (TCR), qui inclut l'expression dans les cellules de (i) une endonucléase Cas9 fusionnée à un signal de localisation nucléaire (NLS) et (ii) un ARN guide, lequel dirige cette endonucléase vers au moins un locus ciblé qui code pour le TCR dans le génome des cellules T, (c) l'expansion des cellules T génétiquement modifiées et (d) l'administration d'au moins 10 000 de ces cellules à un patient. »

Ce brevet complète le brevet européen EP3004337, revendiquant une méthode de préparation des cellules T à l'aide du système CRISPR-Cas9 en vue d'applications en immunothérapie, initialement délivré le 2 août 2017 et confirmé par l'Office Européen des Brevets (OEB) en novembre 2019 à la suite d'une procédure d'opposition initiée en mai 2018.

En janvier 2020, Cellectis a également obtenu le brevet européen EP3116902, qui revendique « une méthode de préparation d'une cellule T ingénierée comprenant : (a), l'inhibition de l'expression de la bêta 2-microglobuline (B2M) et/ou du transactivateur du complexe majeur d'histocompatibilité de classe II (CIITA) dans une cellule T ; (b) l'inactivation d'au moins un gène codant pour un composant du récepteur des cellules T (TCR) dans ladite cellule T ; et (c) l'introduction dans ladite cellule T d'une molécule d'acide nucléique exogène comprenant une séquence nucléotidique codant pour un récepteur d'antigène chimérique (CAR) dirigé contre au moins un antigène exprimé à la surface d'une cellule maligne ou infectée. »

Publication scientifique

En janvier 2020, Cellectis a annoncé la publication d'une étude intitulée 'Off-the-shelf' allogeneic CAR T cells: development and challenges' dans Nature Reviews Drug Discovery réalisée par les Pr Stéphane Depil, Dr Philippe Duchateau, Pr Stephan Grupp, Pr Ghulam Mufti et Dr Laurent Poirot. Cette étude examine les possibilités et les défis que présentent les traitements universels par cellules CAR-T allogéniques, tels que la possibilité de prélever des cellules T d'un donneur sain au lieu d'utiliser les cellules des patients et le défi que le risque de réaction du greffon contre l'hôte (GvHD) pourrait potentiellement poser durant le traitement.

Nouveaux partenariats

En janvier 2020, Cellectis et Iovance ont conclu un partenariat de recherche de licence octroyant à Iovance une licence exclusive pour certaines applications de la technologie TALEN® de Cellectis afin de développer des lymphocytes infiltrant la tumeur (TIL) qui ont été génétiquement modifiés pour créer des thérapies plus puissantes contre le cancer. Cette licence permet à Iovance Biotherapeutics l'usage exclusif de la technologie TALEN® ciblant plusieurs gènes pour modifier les TIL à des fins thérapeutiques dans divers types de cancer. Les conditions financières de cette licence prévoient des paiements d'Iovance Biotherapeutics à Cellectis aux étapes de développement, réglementaires et de vente, ainsi que des redevances sur les ventes nettes des produits TIL modifiés à l'aide de la technologie TALEN®.

COVID-19

La pandémie de COVID-19 et les mesures prises par les gouvernements pour la contenir ont entraîné des perturbations importantes de diverses activités publiques et commerciales, ainsi qu'au niveau des chaînes d'approvisionnement mondiales et régionales, et a pesé lourdement sur l'économie mondiale et régionale. Comme détaillé précédemment, Cellectis n'a connu jusqu'à présent que des perturbations limitées du fait de la crise du COVID-19 et nous avons poursuivi nos activités. Nos trois essais cliniques de Phase I et la construction de nos sites de production sont en bonne voie.

Calyxt n'a connu jusqu'à présent que des perturbations limitées dans ses activités de recherche et développement, ainsi que de distribution des semences. Cependant, la crise du COVID-19 a entraîné une baisse de la demande d'huile de soja à forte teneur en acide oléique, ce qui correspond à une baisse globale de la demande de l'industrie résultant de perturbations dans l'industrie alimentaire. De potentielles perturbations des installations de transformation de protéines peuvent également avoir une incidence sur la demande de farine de soja à forte teneur en acide oléique de la part de ceux des clients de Calyxt qui sont producteurs de protéines. Calyxt répond à une tarification en fonction de la demande et aux incertitudes du marché en ajustant sa stratégie de concassage à court terme et en évaluant les réductions de charges d'exploitation pour accroître la flexibilité financière et la liquidité.

La situation liée à la crise du COVID-19 évolue rapidement et un degré d'incertitude élevé demeure quant à la durée et la sévérité de la pandémie, aux mesures gouvernementales visant à la contenir, et leur impact potentiel sur l'activité économique mondiale et régionale. De ce fait, l'impact global sur les activités de Cellectis et de Calyxt dépendra d'évolutions futures incertaines et difficiles à prévoir.

Résultats financiers

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires de Cellectis, qui consolident les résultats de Calyxt, Inc. dont Cellectis est actionnaire à 68,8%, ont été préparés conformément aux normes International Financial Reporting Standards ou IFRS, telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« GAAP »).

Le détail de ces données financières consolidées entre le segment Thérapeutique - Cellectis - et le segment Plantes - Calyxt - figure dans les annexes de ce communiqué de presse relatif aux résultats financiers du premier trimestre 2020.

Résultats financiers du premier trimestre 2020

Situation de la trésorerie : Au 31 mars 2020, Cellectis, incluant Calyxt, disposait de 351 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et de trésorerie bloquée consolidés, dont 304 M$ sont attribuables à Cellectis hors Calyxt. Cela se compare à 364 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et trésorerie bloquée consolidés au 31 décembre 2019, dont 304 M$ étaient attribuables à Cellectis. Cette diminution nette de 13 M$ reflète principalement (i) un encaissement de 33 M$ au premier trimestre 2020 de la part de Servier dans le cadre de la modification de l'accord de licence, de développement et de commercialisation en mars 2020 (y compris 5 millions d'euros de taxes sur la valeur ajoutée remboursés en avril 2020), qui a été compensée par (ii) 29 M$ de flux nets de trésorerie utilisés par les activités d'exploitation, d'investissement et de location-financement de Cellectis, (iii) 13 M$ de flux nets de trésorerie utilisés par les activités d'exploitation et acquisitions d'immobilisation corporelles de Calyxt et (iv) un impact FOREX défavorable de 4 M$. Nous estimons que la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les actifs financiers courants et la position de trésorerie bloquée consolidés de Calyxt au 31 mars 2020 seront suffisants pour financer ses activités jusqu'à fin 2021, tandis que les montants attribuables à Cellectis seront suffisants pour financer nos activités jusque dans l'année 2022. Chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation : Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 52 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2020, contre 3 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2019. 95% du chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés étaient attribuables à Cellectis pour le premier trimestre de 2020. Cette augmentation entre le premier trimestre de 2020 et 2019 est principalement attribuable à un paiement initial de 28 M$ reçu en mars 2020 et à la reconnaissance de 19 M$ d'autres paiements initiaux et d'étapes déjà reçus sur les cinq cibles reprises sur la base de l'accord de licence, de développement et de commercialisation signé avec Servier signé en mars 2020. L'augmentation restante s'explique principalement par la hausse des ventes de tourteau de soja à haute teneur en acide oléique chez Calyxt. Coût des revenus : Les coûts des revenus consolidés s'est élevé à 5 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2020, contre 1 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2019. Cette augmentation s'explique principalement par le coût des produits vendus au cours de la période par Calyxt. Frais de recherche et développement : Les frais de recherche et développement consolidés se sont élevés à 21 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2020 contre 15 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2019. 87% des frais de recherche et développement consolidés étaient attribuables à Cellectis au premier trimestre 2020. L'augmentation de 6 M$ entre le premier trimestre 2020 et 2019 est principalement attribuable à la hausse des charges de personnel et des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie., respectivement de 2 M$ et de 1 M$, et à l'augmentation des achats et des charges externes de 3 M$ de Cellectis. Frais administratifs et commerciaux : Les frais administratifs et commerciaux consolidés se sont élevés à 12 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2020, contre 11 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2019. 47% des frais administratifs et commerciaux consolidés ont été attribués à Cellectis au premier trimestre 2020. L'augmentation de 1 M$ est attribuable à la hausse des achats et des charges externes de Calyxt pour 1 M$. Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Cellectis : Le bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires de Cellectis a été de 20 M$ (ou 0,47 $ de bénéfice par action) pour le premier trimestre 2020, dont 28 M$ ont été attribués à Cellectis. , comparativement à une perte de 15 M$ (ou 0,36 $ de perte par action) pour le premier trimestre 2019, dont 10 M$ étaient attribuables à Cellectis. Cette augmentation de 35 M$ du bénéfice net entre le premier trimestre 2020 et 2019 est principalement attribuable à une augmentation importante des revenus de 49 M$, qui a été partiellement compensée par une augmentation des charges d'exploitation de 11 M$ et une diminution des gains financiers nets de 3 M$. Bénéfice net (perte nette) ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis: Le bénéfice net ajusté consolidé attribuable aux actionnaires de Cellectis était de 24 M$ (ou 0,57 $ de bénéfice par action) pour le premier trimestre 2020, dont 31 M$ étaient attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 11 M$ (ou 0,26 $ de perte par action) pour le premier trimestre 2019, dont 7 M$ étaient attribuables à Cellectis. Veuillez consulter la « Note relative à l'utilisation de mesures financières non IFRS » pour le rapprochement du résultat net IFRS attribuable aux actionnaires de Cellectis et du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis.

Nous prévoyons de consacrer nos dépenses sur Cellectis pour le reste de 2020 dans les domaines suivants :

• Support du développement de notre portefeuille de produits candidats, comprenant les dépenses de fabrication et d'essais cliniques de UCART123, UCART22 et UCARTCS1.

• Mise en place de capacités de fabrication de pointe à Paris et à Raleigh, et

• Renforcement de nos départements de fabrication et clinique, notamment en recrutant du personnel de talent.