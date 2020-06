Cellectis : publie une méthode de fabrication simplifiée pour générer des thérapies cellulaires CAR-T allogéniques ultra-pures

Le 25 juin 2020 - New York (N.Y.) - Cellectis (Euronext Growth : ALCLS; Nasdaq : CLLS), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), annonce la publication d'un article dans le journal Frontiers in Bioengineering and Biotechnology qui décrit un procédé novateur et facile à mettre en œuvre pour rationaliser la fabrication de thérapies fondées sur des cellules CAR-T 'prêtes à l'emploi'.

La méthodologie décrite dans cet article définit une nouvelle stratégie de purification non mécanique pour générer des cellules TCRαβ négatives (c'est-à-dire allogéniques) pour les thérapies cellulaires CAR-T. Grâce à l'expression précoce et transitoire d'un CAR anti-CD3 dans des cellules T ingéniérées de donneurs, Cellectis est parvenu à programmer ces cellules afin qu'elles s'auto-éliminent au sein de la population de cellules TCR+ restantes, obtenant ainsi une population TCRαβ(-) ultra-pure (jusqu'à 99,9%) à l'issue de la production de CAR-T.

« Nous proposons une méthodologie innovante, modulaire et largement applicable qui permet d'éliminer efficacement les cellules TCRαβ+ résiduelles au cours des premières étapes du processus de génération des cellules CAR-T allogéniques sans en altérer les caractéristiques clés (la différenciation des cellules T, les marqueurs d'épuisement, la capacité de prolifération et la capacité de destruction des cellules cibles), » a déclaré Alexandre Juillerat, Ph.D., Team Leader, Département Innovation et NY Laboratory Head chez Cellectis. « Cette étude fournit une preuve de concept pour produire les prochaines générations de thérapies cellulaires CAR-T allogéniques 'prêtes à l'emploi',» a-t-il ajouté.

En utilisant les technologies propriétaires de Cellectis, TALEN® en édition du génome et PulseAgile en électroporation cellulaire, le département innovation a développé une nouvelle stratégie pour atteindre des niveaux de purification compatibles avec les normes de production et les exigences cliniques, y compris la prévention de la réaction du greffon contre l'hôte (GvHD). Cette nouvelle méthode offre un résultat optimal pour de futures applications potentielles dans les programmes de développement en tumeurs liquides et solides.

Alexandre Juillerat, Ph.D. Team Leader, Département Innovation et NY Laboratory Headchez Cellectis

Alexandre Juillerat, Ph.D., a effectué des études de chimie à l'Université de Lausanne en Suisse. Après l'obtention de son doctorat en ingénierie des protéines à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), il a intégré l'Unité d'Immunologie Structurale de l'Institut Pasteur à Paris, réalisant une étude de structure-fonction sur une adhésine majeure de plasmodium falciparum. Il a rejoint le département R&D de Cellectis en 2010 à Paris, au sein duquel il a travaillé sur le développement et l'implémentation de ciseaux moléculaires spécifiques à ADN, y compris la technologie d'ingénierie des génomes TALEN® (transcription activator-like effector nucleases). Il a ensuite rejoint Cellectis à New York, où il dirige des projets en relation avec le développement de technologies appliquées aux cellules CAR-T. Basé à New York, le département innovation de Cellectis est constamment à l'avant-garde de la recherche, inventant et générant des produits candidats allogéniques CAR-T robustes et de première qualité qui répondent à de multiples besoins non satisfaits ciblant différents cancers.

Straightforward generation of ultrapure off-the-shelf allogeneic CAR-T cells

Alexandre Juillerat1*, Diane Tkach1, Ming Yang1, Alex Boyne1, Julien Valton1, Laurent Poirot2 and Philippe Duchateau2