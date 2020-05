Cellnex : Credit Suisse remonte son objectif de cours

26/05/2020 | 15:19

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Cellnex avec un objectif de cours remonté de 44 à 52 euros, dans le sillage d'estimations relevées pour intégrer les derniers trimestriels et la transaction sur les tours de NOS annoncée récemment.



Le bureau d'études rehausse ainsi de 4% son estimation d'EBITDA 2021 pour le groupe espagnol d'infrastructures de télécommunications, rehaussement réparti de façon à peu près égale entre une augmentation organique et des effets non organiques.



