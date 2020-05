Cellnex : Jefferies relève sa cible

11/05/2020 | 14:24

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Cellnex Telecom avec un objectif de cours relevé de 50 à 57 euros, estimant que le groupe espagnol d'infrastructures de télécommunications 's'avère être un bénéficiaire net du coronavirus'.



Alors que 'son modèle d'activité défensif en faisait déjà un dossier attirant', le broker note aussi 'des signaux que les opérateurs de réseaux mobiles s'engagent plus activement dans un dialogue d'externalisation', et pointe les déploiements imminents de 5G.



