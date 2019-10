CELLNEX : acquiert la division Télécoms D'Arqiva

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cellnex a conclu un accord pour acquérir la division Télécoms d'Arqiva pour un montant total d'environ 2 milliards de livres sterling. L'entreprise et les actifs à acquérir devraient générer jusqu'à environ 170 millions de livres sterling d'Ebitda ajusté annuel en 2020. La finalisation de l'opération est prévue au second semestre 2020. Elle est soumise aux autorisations antitrust habituelles ainsi qu'à d'autres conditions suspensives.La transaction implique l'acquisition d'environ 7 400 sites en propriété et les droits de commercialisation d'environ 900 sites supplémentaires, tous répartis sur l'ensemble du Royaume-Uni."L'acquisition de la division Arqiva Telecoms est une étape clé pour Cellnex", a déclaré Tobias Martinez, PDG de Cellnex."Sa solide base d'actifs, son chiffre d'affaires et son profil financier au Royaume-Uni, combinés à sa longue histoire au cœur de l'infrastructure numérique britannique, en font un complément parfait à nos opérations", a-t-il ajouté.