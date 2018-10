Cellnex : ADIA entre indirectement au capital

05/10/2018 | 09:41

Dans un communiqué publié hier, le holding Edizione de la famille Benetton a annoncé la cession de 20% des parts du véhicule d'investissement ConnecT, qui lui-même détient 29,9% de Cellnex Telecom, au fonds souverain émirati Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).



Rappelons que Cellnex, qui gère 28.000 relais en Espagne, en Italie, en France, en Suisse, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, est l'un des grands opérateurs de mâts télécoms d'Europe.



L'opération s'est déroulée suivant les mêmes conditions financières que celles dans lesquelles Edizione a acquis, auprès d'Abertis, 29,9% de Cellnex en juillet dernier.



Edizione ajoute qu'il est 'discussions avancées' avec un autre investisseur non précisé en vue de lui vendre 20% également de ConnecT, sans pour autant envisager de perdre le contrôle de ce holding.





