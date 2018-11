Cellnex Telecom : Actualités

Une solide croissance organique.

La société reste attentive à d'éventuelles opérations en Europe.

Amélioration de l'ensemble des principaux agrégats par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice 2017 : Les points de présence (PoPs) augmentent de 12 % en tenant compte de l'élargissement du périmètre (+4,5 % à périmètre constant). Le ratio de clients par site affiche une hausse de +3 % à périmètre constant. Le déploiement de nouveaux nœuds DAS (systèmes d'antennes distribuées) et Small Cells s'est accru de +20 % par rapport à la même période en 2017. Le chiffre d'affaires, calculé selon la norme comptable IFRS16, atteint 665 millions d'euros ; l'ebitda 439 millions ; le résultat net comparable 20 millions d'euros et le free cash-flow récurrent 230 millions. Le total des investissements réalisés au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2018 a atteint 392 millions d'euros. Le carnet de commandes - ventes futures - atteint 16 milliards d'euros , soit 20 années de revenus. La société maintient ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2018 dans la partie haute des prévisions initiales, avec un EBITDA compris entre 584 et 589 millions d'euros (IFRS16) et une croissance du free cash-flow récurrent d'environ 10 %. Cellnex présente pour le deuxième trimestre consécutif des résultats exprimés selon la nouvelle norme comptable IFRS16 dont l'application sera obligatoire pour toutes les entreprises à partir de janvier 2019.

L'endettement net au 30 septembre (IFRS16) s'élevait à 2,922 milliards d'euros , avec un ratio annualisé dette/EBITDA de 4,9x. 81 % est à taux fixe , pour un coût moyen de la dette (tirée et non tirée) de 1,9 % et une maturité moyenne de 5,7 ans .

(trésorerie + lignes de crédit disponibles). Le Conseil d'administration a approuvé le versement d'undividende de 0,0535 euros par prélèvement sur la prime d'émission. Ce versement interviendra en novembre.

Barcelone, le 9 novembre 2018.- Cellnex Telecom a présenté ses résultats pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018, calculés à partir de la nouvelle norme comptable IFRS16. Le chiffre d'affaires se monte à 665 millions d'euros (+15 %) et l'ebitda a atteint 439 millions (+19 %). Le résultat net comparable s'élève à 20 millions d'euros et continue d'absorber les effets de l'augmentation des amortissements (+19 % par rapport au T3 2017) et des coûts financiers (+42 % par rapport au T3 2017) liés à la croissance du groupe et à l'élargissement de son périmètre. Il convient de signaler que Cellnex a provisionné au premier trimestre 55 millions d'euros, prévus au titre du plan volontaire de pré-retraites et de départs volontaires adopté en mars chez Retevisión et Tradia pour la période 2018-2019. Cette provision a un impact non récurrent sur le résultat des neuf premiers mois de l'exercice.

Tobias Martínez, Directeur général de Cellnex souligne que « les données des neuf premiers mois continuent d'afficher une croissance à deux chiffres des agrégats. Des résultats qui reflètent, d'une part, la poursuite de l'élargissement du périmètre à la suite des différentes opérations réalisées tout au long de 2017 et de 2018, avec notamment l'intégration de nouveaux actifs en France dans le cadre de nos accords avec Bouygues Telecom ou encore en Espagne avec le rachat de Xarxa Oberta de Catalunya ; et, d'autre part, la régularité de la croissance interne qui se maintient solidement à 4 % en termes d'augmentation du nombre d'équipements déployés sur nos sites et à 3 % en ce qui concerne le taux d'occupation par site ».

Tobías Martínez souligne également les opérations de consolidation possibles offertes par le secteur des infrastructures de communication en Europe. « Nous observons avec attention et intérêt les opportunités de croissance sur ce marché, qu'il s'agisse de l'externalisation d'actifs par les opérateurs ou de processus de consolidation entre différents groupes du secteur. Ces mouvements corporatifs, associés au déploiement du réseau 5G, font de l'Europe un marché stratégique pour Cellnex ».

Principaux agrégats pour la période et grands projets internes

La part des Services d'infrastructures pour opérateurs de télécommunications mobiles dans le chiffre d'affaires total est de 65 % avec 432 millions d'euros, soit une croissance de 27 % par rapport à septembre 2017.

L'activité dans les infrastructures de diffusion a représenté 26 % du chiffre d'affaires, avec 175 millions d'euros.

Les activités autour des réseaux de sécurité et de secours et les solutions pour la gestion intelligente d'infrastructures urbaines (IoT et Smart cities) ont représenté 9 % du chiffre d'affaires, avec 59 millions d'euros.

Au 30 septembre, 48 % du chiffre d'affaires et 56 % de l'ebitda étaient dégagés hors marché espagnol. L'Italie est le deuxième plus gros marché avec 29 % du chiffre d'affaires.

À l'issue des neuf premiers mois, Cellnex dispose d'un total de 22.285 sites (8.198 en Espagne, 8.075 en Italie et 6.012 aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni et en Suisse), auxquels s'ajoutent1.453 nœuds (DAS et Small Cells).

S'agissant des DAS et Small Cells, il convient de souligner que le nombre de sites a enregistré une hausse de +20 % par rapport aux neuf premiers mois de 2017.

La croissance interne des points de présence, sur la base existante de sites à périmètre constant, se situe à + 4,5% par rapport à la même période de 2017 ; tandis que le taux d'occupation par site (hors changements de périmètre) a augmenté de +3% .

Le total des investissements réalisés au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2018 a atteint 392 millions d'euros, en grande partie destinés à des opérations visant à générer de nouveaux revenus, notamment celles liées à l'intégration et au déploiement de sites en France, dans le cadre des accords conclus avec Bouygues Telecom, ainsi qu'à des améliorations de l'efficacité et à la maintenance de la capacité installée.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, Cellnex a continué de travailler sur des projets de croissance interne, tout en étudiant en permanence des opérations de croissance externe. Soulignons à ce titre le développement des accords de déploiement d'infrastructures et de colocalisation conclus avec Iliad en France et en Italie, ainsi que le démarrage d'opérations de colocalisation sur les sites Cellnex Suisse par l'opérateur transalpin Salt. S'agissant des DAS et Small Cells, la société a développé de nouveaux projets en Espagne (Gran Teatre del Liceu - Barcelona, centre commercial Río 2 - Madrid et Oceanogràfic - Valencia notamment) et étudie actuellement de nouveaux projets sur le reste des marchés européens où il est présent, notamment au Royaume-Uni, grâce à l'expérience accumulée en Italie dans le déploiement d'infrastructures prêtes à accueillir la 5G dans des enceintes sportives, des centres commerciaux, des hôpitaux, des tunnels, des réseaux ferroviaires et de métro, ainsi qu'en centre-ville.

Structure de la dette

Cellnex a achevé le premier semestre 2018 sur une structure de la dette stable à long terme, avec une maturité moyenne de 5,7 ans, un coût moyen d'environ 1,9 % (dette tirée et non tirée) et 81 % référencés à taux fixe (obligations et dette bancaire).

La dette nette du groupe au 30 septembre, exprimée selon la norme IFRS16, atteignait 2,922 milliards d'euros contre 2,677 milliards (IFRS16) à la clôture de l'exercice 2017, soit un ratio dette nette / EBITDA à 4,9x. Par ailleurs, Cellnex a accès (à la clôture de la période) à environ 1,685 milliards d'euros de liquidités immédiatement disponibles (trésorerie + dette non tirée).

Les émissions de Cellnex Telecom lui permettent de conserver sa note dans la catégorie Investissement chez Fitch (BBB-) avec perspectives négatives, ce qu'a confirmé l'agence elle-même en octobre dernier, de même que S&P a confirmé en juin sa note BB+ avec perspectives stables.

Dividende

Le Conseil d'administration de Cellnex a approuvé le versement d'un dividende de 0,0535euros par prélèvement sur la prime d'émission. Ce versement interviendra en novembre.

Cet acompte sur dividende s'inscrit dans la politique annoncée lors de l'Assemblée générale des actionnaires de 2017, qui promettait une augmentation annuelle de 10 % du dividende sur la période 2017-2019.

À propos de Cellnex Telecom

Cellnex Telecom est le principal opérateur européen d'infrastructures de télécommunications sans fil, avec un portefeuille total de 28 000 sites, en comptant les prévisions de déploiement jusqu'en 2022. La société est présente en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en France, en Suisse et au Royaume-Uni.

Cellnex est actif dans quatre grands domaines : les services pour infrastructures de télécommunications ; les réseaux de diffusion audiovisuelle ; les services aux réseaux de sécurité et de secours et les solutions pour la gestion intelligente d'infrastructures et de services urbains (les Smart Cities et l'Internet des objets (IOT)).

La société est cotée sur le marché continu de la bourse espagnole et fait partie des prestigieux indices IBEX35 et EuroStoxx 600. Elle fait également partie des indices de développement durable FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project), Sustainalytics et « Standard Ethics ».

