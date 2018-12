Cellnex Telecom : Actualités

Vers un écosystème 5G : accord pour le déploiement de 88 centres stratégiques

Barcelone, 10 décembre 2018.- Cellnex Telecom et Bouygues Telecom ont conclu un accord venant renforcer et élargir le partenariat entamé en 2016 et 2017 et qui impliquait l'acquisition et le déploiement par Cellnex de plus de 5 000 sites télécom de l'opérateur français d'ici 2022.

Selon les termes du nouvel accord annoncé aujourd'hui, Cellnex Telecom s'engage à investir jusqu'à 250 millions d'euros au cours des 5 prochaines années pour la construction de 88 nouveaux centres stratégiques de télécommunications - également appelés « Central Offices » et « Metropolitan Offices » - à forte capacité de traitement de données. Ces nouveaux actifs, une fois leur construction achevée, permettront de dégager un EBITDA supplémentaire estimé à 19 millions d'euros.

La capacité de traitement distribué des données, connue sous le nom de « edge computing »[1], est l'un des éléments indispensables pour atteindre les niveaux de prestation associés à la 5G en termes de volume de données et de latence (ou délai de réponse des applications).

Alors que Bouygues Telecom sera le principal bénéficiaire de ces actifs, les deux entreprises, Cellnex et Bouygues Telecom, ont conclu un accord de prestation de services (Master Servie Agreement), conformément aux marchés déjà passés entre les deux sociétés.

Le Directeur général de Cellnex Telecom, Tobias Martinez, a souligné le poids stratégique « d'une opération qui permet à Cellnex et Bouygues de renforcer encore davantage un modèle de partenariat industriel à long terme. L'accord conclu aujourd'hui nous permet non seulement d'asseoir notre position sur le marché français mais aussi, grâce au partenariat avec un client « premium » comme Bouygues, de développer des éléments clés et décisifs de l'écosystème de la 5G et du service proposé à nos clients, dont notamment la capacité de traitement distribué des données sur le réseau, sans laquelle il serait impossible de concrétiser le potentiel de la 5G. »

[1] Le « edge computing » rapproche la capacité de traitement des données des stations de base.

À propos de Cellnex Telecom

Cellnex Telecom est le principal opérateur européen d'infrastructures de télécommunications sans fil, avec un portefeuille total de 28 000 sites, en comptant les prévisions de déploiement jusqu'en 2022. La société est présente en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en France, en Suisse et au Royaume-Uni.

Cellnex est actif dans quatre grands domaines : les services pour infrastructures de télécommunications ; les réseaux de diffusion audiovisuelle ; les services aux réseaux de sécurité et de secours et les solutions pour la gestion intelligente d'infrastructures et de services urbains (les Smart Cities et l'Internet des objets (IOT)).

Cellnex a conclu les neuf premiers mois de 2018 sur un chiffre d'affaires de 665 millions d'euros (+15 %) et un ebitda de 439 millions d'euros (+19 %).

La société est cotée sur le marché continu de la bourse espagnole et fait partie des prestigieux indices IBEX35 et EuroStoxx 600. Elle fait également partie des indices de développement durable FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project), Sustainalytics et « Standard Ethics ».

