Cellnex : acquisition au Royaume Uni

08/10/2019 | 09:49

Le groupe d'infrastructures télécoms Cellnex fait part de l'acquisition de la division télécoms d'Arqiva, moyennant deux milliards de livres sterling, mettant ainsi la main sur 7.400 sites et le droit de commercialiser environ 900 sites répartis au Royaume Uni.



L'activité et les actifs rachetés devraient générer jusqu'à 170 millions de livres d'EBITDA ajusté annuel en 2020. Attendue au second semestre 2020, la finalisation de la transaction est soumise aux autorisations antitrust et autres conditions usuelles.



L'Espagnol souligne que l'opération portera son portefeuille total à environ 53.000 sites répartis sur sept marchés européens, et que 82% de ses revenus seront générés en dehors d'Espagne, 'confirmant l'échelle et l'identité européenne' de son projet.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.