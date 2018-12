Cellnex : en recul sur une dégradation de broker

14/12/2018 | 15:53

Cellnex recule de 2,5% à Madrid, BarCap ayant dégradé son conseil de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' et son objectif de cours de 27 à 26 euros sur le titre du groupe de tours télécoms, qui a signé la meilleure performance de l'indice SXKP depuis début 2017.



'Si nous continuons d'apprécier le domaine des tours européennes pour la croissance structurelle sur l'offre, nous sommes plus prudents sur l'opportunité pour des opérations significatives pour Cellnex, au moins à court terme', affirme le broker.



BarCap explique ceci par les commentaires récents de grands opérateurs européens et la valorisation observée dans les opérations cette année. Selon lui, les attentes du consensus d'EBITDA pour 2019 sont devenues trop optimistes.



