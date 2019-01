Cellnovo : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre et de l'exercice 2018

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre et de l'exercice 2018

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre en forte croissance

Chiffre d'affaires annuel 2018 multiplié par 2,4 par rapport à 2017

Paris, France, le 15 janvier 2019 - Cellnovo Group (« Cellnovo » ou la « Société » - CLNV : EN Paris), société de technologie médicale qui distribue la première plateforme de gestion du diabète composée d'une micro-pompe à insuline communiquant par Bluetooth® avec un smartphone AndroidTM dédié, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2018 et de l'ensemble de l'exercice 2018.

Annuel

Trimestriel - 3 mois

Chiffres d'affaires

2018 2 569 K€

2017

1 058 K€

T4 2018 1 050 K€

T4 2017

369 K€

Nouveaux systèmes vendus (unités)

674

203

347

58

Au cours du quatrième trimestre, les ventes de la Société se sont élevées à 1 050 K€, contre 369 K€à la même période l'année précédente, soit l'équivalent de l'ensemble du chiffre d'affaires annuel 2017 et représentant une augmentation de +58% par rapport au trimestre précédent (T3 : 665 K€). En 2018, Cellnovo a enregistré un chiffre d'affaires de 2 569 K€, en progression de +142% par rapport à l'exercice précédent. Cette forte croissance du chiffre d'affaires résulte du lancement de la production à grande échelle des cartouches d'insuline depuis juin dernier et du déploiement du nouveau Système Gen 3 en septembre 2018.

Cellnovo a vendu 347 nouveaux systèmes sur le seul quatrième trimestre 2018 contre 58 au quatrième trimestre 2017, portant à 674 le nombre total de systèmes vendus en 2018 et à 1 506 le nombre total de systèmes vendus depuis le lancement.

Sophie Baratte, Directrice générale de Cellnovo, commente : « La forte croissance des ventes sur ce dernier trimestre de 2018 confirme le bon accueil par la communauté du diabète de type 1 de la nouvelle version de notre système connecté, qui associe une micro-pompe à insuline avec un smartphone AndroidTM dédié et qui demeure sans équivalent sur le marché. 2018 a marqué l'achèvement de l'industrialisation et la montée en puissance de notre production avec Flex. Les performances et l'expérience utilisateur améliorées du système Gen 3, qui apportent une véritable valeur ajoutée aux patients et aux soignants, nous permettent d'anticiper une croissance forte en 2019 dans un marché toujours aussi important et dynamique. »

À propos de Cellnovo (Euronext : CLNV)

Cellnovo Group est une société globale de technologie médicale innovante répondant aux besoins et aux souhaits des patients diabétiques de type 1. Cellnovo a conçu et distribue un système de gestion du diabète novateur sous forme d'une plateforme connectée, visant à faciliter la vie des personnes diabétiques de type 1. Le système de délivrance d'insuline de Cellnovo est composé d'une micro-pompe, discrète et facile à porter, qui communique par Bluetooth® avec un smartphone AndroidTM dédié. Ce système unique permet une gestion optimale des injections d'insuline tout en assurant aux patients une grande liberté de mouvement et une tranquillité d'esprit. Grâce à la transmission automatique des données, il permet également un suivi constant et en temps réel de l'état du patient

par les membres de sa famille et les professionnels de santé. Cellnovo participe actuellement avec TypeZero, PEPPER et Diabeloop, à plusieurs projets majeurs de Pancréas Artificiel qui permettront la délivrance automatisée d'insuline.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cellnovo.com

Cellnovo est coté sur Euronext, Compartiment C ISIN: FR0012633360 - Ticker: CLNV

Contacts