Celyad annonce l’injection réussie du premier patient de l’essai de phase 1 alloSHRINK évaluant CYAD-101, le traitement allogénique CAR-T ne faisant pas appel à de l’édition du génome, administré en association avec de la chimiothérapie FOLFOX, dans le traitement du cancer colorectal métastatique non résécable. Les principales données de l'essai alloSHRINK sont attendues pour le second semestre 2019." Le lancement de l'essai clinique alloSHRINK marque une étape importante pour notre société ", a commenté Dr Christian Homsy, CEO de Celyad.Par ailleurs, Celyad annonce également que ONO Pharmaceutical ne poursuivra plus le développement de CYAD-101 au Japon, en Corée et à Taiwan. En juillet 2016, Celyad et ONO Pharmaceutical avaient signé un contrat de licence exclusif pour le développement et la commercialisation de CYAD-101 dans les territoires spécifiés ci-dessus ; ONO Pharmaceutical était ainsi tenu d'exercer une option au moment du lancement de l'essai de phase 1 de CYAD-101.L'accord a maintenant expiré et Celyad contrôle à nouveau les droits de développement et de commercialisation de CYAD-101 dans le monde entier.