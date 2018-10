CELYAD : présentera des mises à jour cliniques pour CYAD-01 lors de la réunion annuelle de la SITC

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Celyad annonce aujourd'hui que des données cliniques et précliniques des produits candidats de son pipeline seront présentées durant la réunion annuelle de la SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) qui se tiendra du 7 au 11 novembre 2018 à Washington D.C. Dix différents abstracts ont été sélectionnés par le comité de programme de la SITC, ce qui témoigne du programme de recherche ambitieux de Celyad“SITC 2018 est un congrès important pour différentes raisons”, commente le Dr. David Gilham, VP Recherche et Développement de Celyad.“Premièrement, nous fournirons une mise à jour clinique de CYAD-01 dans le groupe des tumeurs solides. Deuxièmement, nous partagerons notre approche qui nous a permis de continuer le développement de notre actif académique d'origine, à savoir les cellules CAR-T NKG2D, en une entité clinique commercialement viable, CYAD-01. Nous fournirons une mise à jour de notre pipeline CAR-T de prochaine génération, et plus particulièrement de notre programme CAR-T allogénique ne faisant pas appel à de l'édition du génome. Nous pensons devenir, dans les années à venir, un acteur de premier plan dans le monde de la thérapie cellulaire autologue et allogénique CAR-T.”