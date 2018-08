Celyad : une trésorerie 'confortable' à l'issue du semestre

23/08/2018 | 10:01

Celyad dit avoir achevé le premier semestre 2018 avec une trésorerie 'confortable', qui devrait lui permettre de soutenir ses dépenses jusqu'à mi-2020.



La biotech de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T a en effet fait état ce jeudi matin d'un niveau de trésorerie et de placements à court terme de 63 millions d'euros en date du 30 juin dernier, contre 68,8 millions d'euros un an plus tôt.



La société rappelle avoir clôturé avec succès une levée de fonds en mai, pour un produit brut d'environ 46,1 millions d'euros.



'Grâce à l'augmentation de capital réalisée en mai dernier, nous avons une situation de trésorerie confortable (..). Nous nous engageons à continuer à surveiller de près notre gestion de trésorerie et de nos ressources, ce qui permettra de faire progresser de manière significative notre plateforme CAR-T préclinique et clinique dans plusieurs indications', commente Patrick Jeanmart, CFO de Celyad.



S'agissant des revenus, ils s'établissent sur la période à 2,5 millions d'euros, contre 3,5 millions un an plus tôt. Les dépenses en R & D restent stables à un peu plus de 11,1 millions d'euros ; celles en gestion & administration augmentent légèrement (de 4,2 millions à 5,5 millions d'euros). Le tout pour une perte sur la période de 18,5 millions d'euros (14,4 millions au premier semestre 2017).



'Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés par Celyad au premier semestre 2018, avec des avancées significatives obtenues dans certains programmes cliniques pour CYAD-01 dans lesquels nous avons observé, à ce jour, des signes préliminaires d'efficacité ainsi qu'un profil favorable de tolérabilité (...) Nous continuerons à développer notre plateforme pour plusieurs indications et sommes convaincus que 2018 sera une année charnière pour Celyad', commente le Dr. Christian Homsy, CEO de Celyad.





