CELYAD : présente de nouveaux résultats

Celyad a annoncé que les résultats des études de phase 1 Think et Deplethink en cours évaluant CYAD-01 pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë réfractaire et/ou récidivante (LMA r/r) et du syndrome myélodysplasique (MDS) continuent de soutenir le développement clinique du produit candidat CAR-T basé NKG2D.Les données préliminaires de la cohorte 10 de l'essai Think évaluant un calendrier d'administration plus dense de CYAD-01 sans préconditionnement ont montré une meilleure prise de greffe cellulaire que des injections bimensuelles de CYAD-01 sans préconditionnement.Les premiers résultats de l'essai Deplethink évaluant une seule administration de CYAD-01 après une chimiothérapie de préconditionnement ont démontré que le traitement était bien toléré avec une meilleure prise de greffe des cellules CAR-T dans le temps par rapport au segment de l'essai Think d'augmentation de la dose avec un cycle de trois injections de CYAD-01.