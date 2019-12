Mais où est la bonne nouvelle avec l'IND ? "L'autorité sanitaire américaine, la FDA, a accepté la demande d’IND ("Investigational New Drug") déposée en ce sens.



La société prévoit de commencer le recrutement des patients d'un essai de phase 1 à doses croissantes évaluant l'innocuité et l'activité clinique de CYAD-02 avec une chimiothérapie de pré-conditionnement pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et du syndrome myélodysplasique (MDS) début 2020."

Non mais c'est moi ou je n'ai rien compris ? En quoi c'est une super nouvelle, puisqu'on comprend que de facto le nkg2d actuel est mort puisque les réponses patients ne font pas mieux que les concurrents sur les "classiques" technos Car-T ? Je rappelle que nkg2d était supposé augmenter le taux de réponse du fait notamment de l'approche ligands, avec aussi l'avantage théorique d'éviter les lympho-déplétions mais depuis les effets CRS on constate que Celyad et nkg2d ne fait mieux qu'ailleurs, d'autant que la thérapie la plus avancée est en autologue dont on sait que l'approche est déjà obsolète vs allogénique ;

Résultat, Celyad sort maintenant le CYAD2, attendu comme la nouvelle killer-rupture clinique via shRNA visant l'amélioration de la persistance des traitements par cellules CAR-T par interférence avec l'ARN. Or la ph1 n'a pas encore débuté....

Combien de temps avant le 1er jugement de paix à savoir la ph2b ? un paquet d'années qu'il va falloir sévèrement financer....

On comprend à défaut que l'approche actuelle est déjà à revoir alors qu'elle n'a même pas validé une ph2b.

Pas prêt de revoir la lumière les actionnaires.