Bénéfice net semestriel record Pour Cembra Money Bank

Zurich (awp) - Tirant profit de l'évolution favorable de ses affaires dans les cartes de crédit et de l'acquisition d'EFL Autoleasing, Cembra Money Bank affiche une performance record à l'issue du premier semestre 2018. Le prestataire zurichois de services financiers a vu son bénéfice net s'étoffer de 12% sur un an à 77,7 millions de francs suisses.

Pendant la période sous revue, les créances envers la clientèle se sont hissées à 4,7 milliards de francs suisses, 4% de plus qu'un an auparavant, a précisé mardi Cembra Money Bank. L'embellie reflète les améliorations intervenues dans tous les segments d'affaires, poursuit l'établissement actif dans l'émission de cartes de crédit, le crédit à la consommation et le leasing, notamment.

Les revenus nets ont progressé de 11% à 213 millions de francs suisses, leur croissance organique ressortant à 6%. Ceux tirés des opérations d'intérêts ont gagné 10% à 152,1 millions, alors que les recettes issues des commissions ont augmenté de 13% à 60,9 millions. Les charges d'exploitation ont dans leur ensemble aussi crû (+9%) à 90 millions.

L'ex-GE Money Bank, ancienne filiale helvétique du géant industriel américain General Electric, se veut optimiste pour la suite de l'exercice. Sur l'ensemble de l'année, l'institut établi à Zurich table désormais sur un bénéfice par action entre 5,20 et 5,50 francs suisses, contre 4,80 à 5,10 francs suisses précédemment. Après six mois, le bénéfice par action s'est inscrit à 2,76 francs suisses, contre 2,46 francs suisses à fin juin 2017.

vj/buc