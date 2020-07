Cashgate, une acquisition tombée à point nommé pour Cembra Money Bank

Zurich (awp) - Chez Cembra Money Bank, la crise du coronavirus a fait chuter les commissions tirées de cartes de crédit au premier semestre. Heureuse coïncidence, le groupe zurichois a pu compter sur l'acquisition de Cashgate pour doper ses recettes. La direction reste optimiste malgré un bénéfice en recul.

Entre janvier et juin, le produit d'exploitation a atteint 249,3 millions de francs suisses, en progression de 12% sur un an, a indiqué jeudi le spécialiste du crédit à la consommation et émetteur de cartes de crédit.

Les revenus tirés des commissions ont plongé de 11% à 60,0 millions. Les dépenses de cartes de crédit se sont fortement contractées en Suisse pendant la période de semi-confinement, au moment où les commerces étaient fermés, constate Cembra.

La banque zurichoise affiche cependant des reculs inférieurs au marché. Le mois d'avril a vu les volumes liés aux cartes de crédit sombrer de 34% pour Cembra, contre 48% pour l'ensemble de la Suisse. En mars et mai, la contraction a atteint respectivement 16% (-22% pour le marché) et 10% (-33%). Cembra affichait à nouveau de la croissance en juin (+1%).

Du côté des recettes, l'établissement est dans le rouge depuis mars, avec un plongeon en avril (-29%) suivi d'une lente reprise (-16% en juin).

Le résultat net des opérations d'intérêts s'est envolé de 22% à 189,4 millions grâce à l'acquisition de Cashgate, consolidé depuis septembre.

Le risque a cependant augmenté en cette période de pandémie, en témoigne la constitution de provisions pour pertes. Celles-ci sont passées à 30,2 millions de francs suisses durant la période sous revue, relevées de plus d'un tiers par rapport aux 22,0 millions du premier semestre 2019.

Le ratio de pertes - soit le rapport entre les provisions et la moyenne des créances à la clientèle - est passé à 0,9% de 0,8% en une année.

Le Covid pèse aussi sur les volumes

L'intégration de Cashgate, spécialiste du crédit et du leasing racheté à Aduno, est désormais terminée. Cette opération a pesé sur la rentabilité. Les charges d'exploitation ont pris 21% à 125,3 millions de francs suisses. Le bénéfice net s'est étiolé de 6% à 74,1 millions.

Cembra revendique plus d'un million de clients en Suisse, avec une part de marché de 44% sur les crédits à la consommation, dont 22% pour le financement des véhicules. Sur ce segment, la part de marché a reculé en raison de l'acquisition de Cashgate (23% précédemment). L'activité avec les cartes de crédits couvre 14% du marché helvétique.

Les analystes interrogés par AWP s'attendaient à des recettes plus élevées, avec une moyenne de 253,6 millions. Les dépenses et le bénéfice net sont en revanche meilleurs qu'attendu, avec des prévisions respectives de 127,1 millions et 70,8 millions.

Les créances à la clientèle ont reculé de 3% sur six mois à 6,37 milliards de francs suisses, moins que les 6,46 milliards prévus par le consensus. Les fermetures de magasins ont également pesé sur les volumes, alors que le marché helvétique des crédits à la consommation a reculé de 2% entre janvier et juin, selon les indications fournies dans une présentation.

Pour 2020, la direction affirme être en mesure de fournir une performance "résiliente" malgré les difficultés rencontrées dans l'activité cartes de crédit.

Les objectifs à moyen terme sont confirmés, à condition que l'économie helvétique se reprenne en 2021. Selon les projections de la direction, le rendement des fonds propres devrait dépasser 15% (13,8% au 1er semestre) et le ratio de fonds propres durs atteindre 17% (17%), tandis que le taux de distribution devrait avoisiner 60 à 70%.

Dans un commentaire, Vontobel considère les difficultés rencontrées par Cembra au premier semestre comme circonstancielles. A plus long terme, la tendance au paiement sans numéraire renforcée pendant la pandémie va profiter à la banque zurichoise.

Les investisseurs semblaient conquis. A 12h38, le titre Cembra prenait 5,7% à 101,10 francs suisses, dans un SPI en hausse de 0,20%.

fr/al