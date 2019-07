Zurich (awp) - Cembra Money Bank s'est emparée de la totalité de Cashgate. La banque a racheté au groupe Aduno le spécialiste du crédit à la consommation et du leasing pour 277 millions de francs suisses. Les analystes ont applaudi cette opération qui devrait profiter à l'établissement zurichois.

Pour le directeur général de Cembra, Robert Oudmayer, l'acquisition de Cashgate permet de renforcer la présence de la banque "sur le marché des produits de crédit à la consommation et (sa) position de prestataire indépendant de financement automobile".

Les synergies dégagées par le rachat de Cashgate doivent permettre à Cembra de générer un bénéfice net annuel supplémentaire de 25 à 30 millions de francs suisses à partir de 2021, a précisé le groupe bancaire lundi dans un communiqué. Des charges de 25 millions sont également anticipées d'ici l'année prochaine.

Cembra Money Bank, qui veut finaliser le rachat au 3e trimestre, reprend les collaborateurs de Cashgate et remplace intégralement le financement externe existant des activités. Avec cette acquisition, la banque augmente son portefeuille de prêts privés et à des fins de financement automobile de 1,4 milliard à 6,2 milliards de francs suisses.

Le groupe bancaire est spécialisé dans les cartes de crédit, le leasing de véhicules et pour entreprises, les prêts à la consommation et l'épargne.

L'établissement n'en est pas à son coup d'essai dans ce domaine. En 2017, le groupe avait racheté EFL Autoleasing et de Swissbilling.

Cembra en a aussi profité pour dévoiler partiellement ses résultats à mi-parcours. Au premier semestre, la banque table sur un bénéfice net de 77 à 79 millions de francs suisses, après 77,7 millions un an plus tôt. Le dividende versé au titre de l'exercice 2019 doit rester stable à 3,75 francs suisses par titre et le bénéfice par action s'établir de 5,20 à 5,50 francs suisses. Les résultats détaillés seront présentés le 23 juillet.

Les huit filiales de Cashgate, ainsi que les bureaux de Lausanne et de Zurich doivent être réunis avec ceux de Cembra.

Aduno se recentre

"Aduno et Cembra Money Bank concentrent leurs activités sur le marché suisse", a affirmé le président d'Aduno, Pascal Niquille, cité dans un communiqué. Cette cession permet à Aduno "de poursuivre sa stratégie de recentrage de manière conséquente", a-t-il ajouté.

Les analystes ont applaudi cette acquisition. Vontobel a décrit Cashgate comme étant l'un des cinq premiers acteurs du crédit à la consommation et du leasing automobile en Suisse. L'opération "fait sens d'un point de vue stratégique et devrait générer d'importantes synergies", ont-ils estimé dans une note.

"Cembra rachète l'un de ses principaux concurrents", a ajouté Vontobel. L'acheteur a fait appel à son capital excédentaire et à des conditions de financement très avantageuses pour réaliser l'opération.

Les investisseurs partageaient l'enthousiasme de la communauté financière. A 11h09, l'action Cembra montait fortement de 3,0% à 96,95 francs suisses, dans un indice SPI en progression de 0,76%. Depuis le début de l'année, la nominative s'est envolée de près de 20%.

al/jh