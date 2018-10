Cemex: baisse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

Mexico (awp/afp) - Le cimentier mexicain Cemex, un des grands du secteur, a annoncé jeudi une baisse de 40% de son bénéfice au 3e trimestre, affecté par les fluctuations du taux de change, des gains financiers plus faibles et des impôts plus élevés.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 174 millions de dollars, contre 289 millions de dollars sur la même période en 2017.

Le chiffre d'affaires a progressé de 8%, à 3,7 milliards de dollars.

"L'augmentation de ventes durant le trimestre est le résultat de prix plus élevés en monnaie locale pour nos produits dans la majorité des régions" indique l'entreprise dans un communiqué.

Les ventes ont également bénéficié de plus grands volumes "au Mexique, aux États-Unis et dans les régions d'Europe, d'Asie, du Moyen Orient et d'Afrique".

Le bénéfice avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement a augmenté de 2% durant le trimestre, pour atteindre 704 millions de dollars.

Le cimentier de Monterrey, dans le nord du Mexique, opère dans 50 pays.

afp/al