Cenergy : taxe antidumping contre Corinth Pipeworks

Cenergy Holdings annonce que le Département du Commerce (DoC) des États-Unis a assigné un taux de droit antidumping préliminaire de 22,51% à sa filiale Corinth Pipeworks, ainsi qu'aux autres exportateurs de tubes soudés de grand diamètre en provenance de Grèce.



La société à portefeuille belge considère que l'enquête préliminaire n'aura pas d'incidence significative sur ses résultats économiques annuels consolidés, étant donné que la Grèce est le seul pays accusé de menace et non de préjudice matériel avéré.



Elle ajoute que tous les droits éventuellement versés jusqu'à la décision finale seront remboursés, et que Corinth Pipeworks continue de coopérer avec le DoC et ses clients américains dans la perspective d'une décision définitive attendue pour février 2019.



