Le génocidaire rwandais Kabuga arrêté en France après 25 ans de cavale

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires (.) PARIS, 16 mai (Reuters) - L'homme d'affaires rwandais Félicien Kabuga, considéré comme le financier du génocide de 1994 et activement recherché par la justice internationale depuis vingt-cinq ans, a été arrêté samedi matin en région parisienne, annonce le parquet général de Paris dans un communiqué. "Agé de 84 ans, il résidait sous une fausse identité dans un appartement d'Asnières-sur-Seine, grâce à une mécanique bien rodée et avec la complicité de ses enfants", a précisé le parquet. A l'issue d'une procédure judiciaire devant la cour d'appel de Paris, Félicien Kabuga devrait être remis au Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux à La Haye, pour y être jugé pour crimes contre l'humanité, a-t-il ajouté. Félicien Kabuga a été interpellé lors d'une opération menée à l'aube par les gendarmes de l'office central de lutte contre les crimes contre l'humanité (OCLCH), appuyés par le groupe d'observation et de surveillance de la gendarmerie d'Ile-de-France et un peloton d'intervention de la garde républicaine. Son arrestation est le fruit d'une longue enquête menée par l'OCLCH, le parquet général près la cour d'appel de Paris, le bureau du procureur du Mécanisme international, en coopération avec la police fédérale belge et la Metropolitan Police Service, la police londonienne, précise le communiqué. Ce ressortissant rwandais est visé par un mandat d'arrêt émis par le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, successeur du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et par une notice rouge d'Interpol. Il est accusé d'avoir créé les milices Interahamwe, responsables de nombreux massacres lors du génocide au Rwanda, qui a fait au moins 800.000 morts, Tutsis et Hutus modérés, entre avril et juillet 1994. Il est également poursuivi pour avoir créé la radio Mille Collines, "tristement célèbre pour ses appels aux meurtres", rappelle le parquet de Paris. Depuis 1994, Félicien Kabuga avait séjourné impunément en Allemagne, en Belgique, en République démocratique du Congo, au Kenya ou encore en Suisse, ajoute-t-il. Deux autres génocidaires rwandais, Augustin Bizimana et Protais Mpyrania, sont toujours recherchés par la justice internationale. (Jean-Stéphane Brosse)