Centrica : Jefferies n'est plus à 'achat'

07/01/2019 | 14:38

Jefferies dégrade sa recommandation sur Centrica de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours réduit de 170 à 125 pence, s'attendant à ce qu'une publication faible au titre de 2018 en février prochain pèse sur l'action à court terme.



Percevant aussi des risques significatifs sur les résultats 2019-2020 du groupe énergétique britannique, le broker abaisse ses prévisions de profit opérationnel et de BPA de 8% et de 15% respectivement, sur la période 2018-2020.



'Avec ceci, nous voyons une cession opportune par Centrica de sa participation de 20% dans le nucléaire comme critique pour protéger son bilan contre un nouveau choc potentiel', ajoute l'intermédiaire financier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

