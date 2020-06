Centrica : Crédit Suisse réduit ses prévisions

12/06/2020 | 10:37

Centrica a nommé hier un nouveau directeur financier, réduit de moitié la taille du conseil d'administration et a reporté la restructuration de 2020E et 2021E principalement au 2ème semestre 2020E.



' Nous avons réduit notre bénéfice par action (BPA) ajusté 2020E et 2021E de 11% et 3% respectivement, en raison de notre estimation supposée plus faible dans l'offre des entreprises ' indique Crédit Suisse.



' Nous incluons déjà 250 millions de livres sterling de créances irrécouvrables supplémentaires en 2020E et 125 millions de livres sterling en 2021E ' rajoute le bureau d'analyses.



' Au niveau des réduction des coûts pour maintenir la compétitivité de Centrica, nous supposons que les 500 millions de livres sterling d'économies compenseront l'impact d'une récession (donc n'augmenteront pas l'EBIT) '.



Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 70 E.



Crédit Suisse prévoit que tous les fournisseurs d'énergie devront suivre un processus similaire pour maintenir leur rentabilité, notamment au Royaume-Uni.



