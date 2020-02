Centrica plc : le plafonnement des prix pèse sur les bénéfices

Le propriétaire de British Gas, le plus grand fournisseur d'énergie de Grande-Bretagne, a déclaré que le bénéfice d'exploitation ajusté de l'année 2019 est tombé à 901 millions de livres, contre 1,39 milliard de livres un an plus tôt.

"Le bénéfice d'exploitation et les bénéfices de 2019 ont été sensiblement affectés par un environnement difficile, plus particulièrement par la mise en oeuvre du plafond tarifaire au Royaume-Uni et la chute des prix du gaz naturel", a déclaré le directeur général Iain Conn dans un communiqué. "En 2020, nous prévoyons une augmentation des bénéfices par rapport à 2019 pour nos principales divisions clients, mais les bénéfices en amont seront probablement affectés par la baisse des prix des matières premières", a-t-il ajouté.

Le plafond sur les factures d'électricité et de gaz est entré en vigueur en janvier 2019. Il a été la politique phare de l'ancienne première ministre Theresa May pour mettre fin à ce qu'elle a appelé des prix "d'escroquerie" ("rip off") La semaine dernière, le régulateur de l'énergie Ofgem a demandé aux fournisseurs de réduire le prix moyen des factures de l'ordre de 1,4 % à partir du 1er avril, car les prix de gros ont chuté entre août 2019 et janvier 2020.

Centrica a signalé que des problèmes opérationnels à Hunterston B et Dungeness B ont eu un impact sur sa sortie prévue du nucléaire. La société a déclaré qu'elle "pourrait ne pas être en mesure d'éliminer toutes nos parts en une seule transaction ... en conséquence, nous pourrions encore détenir une participation dans le nucléaire à la fin de l'année 2020". Du côté de la cession de Spirit, le processus a débuté au 2ème semestre de l'année dernière et l'entreprise s'attend à recevoir des offres à la fin du 1er trimestre de cette année.