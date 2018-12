Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cerenis a annoncé les résultats de l’étude clinique de phase III, TANGO, dans l’évaluation de la sécurité et l’efficacité de CER-001 dans la régression de la plaque d’athérome chez les patients atteints de déficience en HDL. L’objectif primaire de l’étude était d’évaluer l’impact de six mois de traitement par CER-001 sur la surface moyenne de paroi vasculaire (MVWA) de la carotide déterminée par IRM. L’analyse des données de l’étude n’a pas montré de réduction statistiquement significative de la plaque d’athérome entre le groupe traité avec CER-001 et celui avec le placebo.Aucun évènement indésirable majeur lié au traitement n'a cependant été observé, confirmant la sécurité et le bon profil de tolérance de CER-001.Jean-Louis Dasseux, fondateur et Directeur Général de Cerenis, a commenté : " Les résultats de TANGO sont décevants et ne correspondent pas à nos attentes, au regard notamment des résultats d'efficacité statistiquement significatifs observés lors de la phase II SAMBA. Désormais, nos efforts continueront de porter activement sur l'étude des HDL en tant que plateforme de délivrance ciblée de médicaments ".Avant d'ajouter : " Les preuves récentes, notamment les résultats préliminaires de l'étude de Phase II TARGET, ont démontré la capacité des particules HDL à agir comme des transporteurs universels. Au-delà du ciblage des tumeurs en oncologie et immuno-oncologie, Cerenis poursuit ses développements dans le traitement de la NASH/NAFLD, via son candidat médicament CER-209. Les résultats de cette seconde étude de Phase I devraient être disponibles d'ici la fin de l'année ".