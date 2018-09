Cerenis : trésorerie de 13,51 millions à fin juin

10/09/2018 | 09:45

Toujours en phase de développement de thérapies innovantes sur le HDL, Cerenis Therapeutics annonce n'avoir, comme prévu, pas généré de chiffre d'affaires durant le premier semestre 2018.



Sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élèvent désormais à 13,51 millions d'euros, contre 20,34 millions d'euros à la même période en 2017. Le résultat net est une perte de 3,41 millions d'euros (-0,71 million au premier semestre un an plus tôt).



'Nous sommes satisfaits des avancées cliniques réalisées sur la période concernant CER-001 et CER-209 ainsi que la plateforme de HDL pour la délivrance ciblée de médicaments en immuno-oncologie. Compte tenu des échéances cliniques prévues au second semestre 2018, les résultats de l'étude de phase III TANGO avec CER-001 et ceux de l'étude de phase I en doses croissantes pour CER-209, un point d'inflexion pourrait être franchi d'ici la fin d'année. Afin de préparer au mieux la poursuite des développements, Cerenis a mené un effort important en termes de structuration de sa gouvernance et de supervision de sa technologie', précise Jean-Louis Dasseux, fondateur et directeur général de Cerenis.





