Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Abionyx Pharma (ex Cerenis Therapeutics) a annoncé lundi soir que l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 août dernier a entériné la nomination d’Emmanuel Huynh en qualité d’administrateur, afin d’accompagner le nouveau développement de la société. « Il apporte à Abionyx Pharma une compétence financière critique et une expertise business approfondie », a commenté Richard Pasternak, le PDG de la société.Diplômé d'une Maîtrise de Sciences de Gestion, de Sciences Po Paris (Eco-Fi) et d'un DEA en Sciences Politiques, Emmanuel Huynh est Directeur Général Associé du cabinet conseil en relations investisseurs et communication financière NewCap.Il a débuté sa carrière en banque d'affaires et en direction financière de grands groupes. Il est également Délégué Général du Club F, premier think tank consacré au Family Office en France.