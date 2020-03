Ceridian HCM : fête son 20ème anniversaire d'activités à l'Ile Maurice

Ceridian HCM Holding, une entreprise technologique internationale de gestion du capital humain, a annoncé aujourd’hui la célébration de son vingtième anniversaire d’activités à l’Ile Maurice. En effet, Ceridian ile Maurice emploie fièrement plus de 800 personnes contribuant au développement, à la mise en œuvre ainsi qu’à l’assistance à clientèle au niveau mondiale.

“Je tiens à mentionner que le 20ème anniversaire d’activités à l’Ile Maurice est un exploit extraordinaire. Il est grandement satisfaisant de fêter les succès de Ceridian avec notre équipe mauricienne qui rend la vie au travail meilleure pour nos clients au quotidien. Actuellement, Ceridian est l’un des piliers principaux du secteur technologique de Ile Maurice, engagé à servir à la fois nos clients et les besoins de la communauté locale et cela pour les décennies à venir », affirma David Ossip, Président directeur général de Ceridian .

Dès sa première entrée à l’Ile Maurice en 2000, Ceridian a travaillé avec des dirigeants communautaires et des intervenants du secteur public afin de contribuer positivement dans le développement de la région. Ceridian a fondé le Ceridian Learning Centre, une source unique pour la formation industrielle et technique, et travaille en collaboration avec les établissements postsecondaires pour harmoniser les programmes avec les besoins du marché. Il est à noter que Ceridian a remporté le prix de la meilleure marque employeur ainsi que le prix de la meilleure marque employeur en Afrique en 2017, 2018 et 2019.

“Je tiens à ajouter que nos employés ont réellement contribué à notre succès sur ce marché et sont bien évidemment la raison de l’exceptionnelle croissance et de la relation durable que nous entretenons avec la clientèle aujourd’hui », ajouta Vidia Mooneegan, directeur général de Ceridian Ile Maurice.

Ceridian a récemment annoncé l’introduction de ses capacités de paye de pointe sur le marché mauricien prévu plus tard cette année. La masse salariale de Dayforce sera mis au point par les employés de l’Ile Maurice pour le marché mauricien.

Actuellement, Ceridian jouit de la confiance de plus de 4350 clients à travers le monde, parmi lesquelles de nombreuses grandes marques internationales, telles que Costa Coffee, Lululemon et Spirit AeroSystems.

Pour en savoir plus sur la plateforme cloud complète de Ceridian, Dayforce, veuillez visiter le site Ceridian.com.

Pour en savoir plus sur les opportunités de travail à l’Ile Maurice, veuillez visiter le site Ceridian.com/MU/Careers.

À propos de Ceridian

Ceridian. Rend la vie au travail meilleure

Ceridian est une entreprise internationale de gestion du capital humain. Dayforce, notre plateforme cloud de gestion du capital humain, fournit des ressources humaines, la masse salariale, les avantages, la gestion des effectifs et la capacité de gestion des talents. En effet, notre plateforme est utilisée pour optimiser la gestion de l’ensemble du cycle de vie de l’employé, y compris attirer, engager, payer, déployer et former des employés. Il est à noter que Ceridian a des solutions pour les organisations de toutes tailles. Veuillez visiter le site Ceridian.com ou suivez nous sur @Ceridian.

Déclarations prospectives et facteurs de risque

Ce communiqué de presse présente des déclarations prospectives comprenant un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les déclarations ne constituant pas des faits historiques, parmi eux les déclarations concernant nos attentes, nos espoirs, nos intentions ou encore nos stratégies pour l’avenir sont des déclarations prospectives. Effectivement, les déclarations prospectives reposent sur l’opinion des dirigeants, ainsi que sur les hypothèses formulées par la direction et sur l’information actuellement disponible. Puisque telles déclarations reposent sur des attentes concernant les résultats financiers et opérationnels futurs et ne sont pas des déclarations de fait, ainsi donc les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux prévus. Nous n’assumons aucune obligation à mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Ce communiqué de presse doit être lu en liaison avec les risques détaillés dans « Mise en garde concernant l’information prospective », « les déclarations prospectives », « les facteurs de risque » ainsi que d’autres sections des rapports trimestriels de Ceridian sur le formulaire 10-Q, rapports annuels sur le formulaire 10-K et d’autres documents déposés avec la « SEC ».

