Ceridian HCM : retenue comme fournisseur de services pour le nouveau système de paie du gouvernement fédéral canadien

Ceridian HCM Holding Inc. (NYSE : CDAY; TSX : CDAY), entreprise mondiale de technologies de gestion du capital humain, est heureuse d’avoir été retenue comme fournisseur de services dans le cadre de la troisième étape du processus de sélection du gouvernement du Canada. À la suite d’un processus de sélection novateur, Ceridian collaborera avec le gouvernement du Canada à concevoir conjointement et à mettre en œuvre des solutions de gestion de la paie et des RH de nouvelle génération pour la fonction publique fédérale.

« Aujourd’hui, plus de deux millions de Canadiens – soit un travailleur sur cinq du secteur privé – comptent sur Ceridian pour que leur paie soit traitée à temps et avec exactitude, affirme David Ossip, président du conseil d’administration et chef de la direction de Ceridian. En tant qu’entreprise mondiale de technologies et que chef de file en matière d’innovation au Canada, Ceridian possède l’expertise et la détermination nécessaires pour rétablir la confiance à l’égard du système de paie du gouvernement fédéral canadien ainsi que l’efficacité opérationnelle de celui-ci qui est responsable de la rémunération de plus de 300 000 fonctionnaires fédéraux. »

Dayforce, une solution robuste de Ceridian, facilite la gestion d’exigences complexes en matière de gestion du capital humain au sein de grandes organisations du monde entier. Celle-ci offre aux employés une expérience utilisateur moderne, numérique et transparente, et améliore la vie au travail du personnel qui assume la tâche ardue de l’administration des RH et de la paie.

« À notre avis, le principal avantage de notre proposition, et le plus grand potentiel de réussite, résident en la collaboration avec les utilisateurs finaux de nos solutions, déclare Leagh Turner, présidente de Ceridian. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer de travailler avec le gouvernement du Canada, les syndicats et les employés à assurer que nos vaillants fonctionnaires fédéraux sont payés avec exactitude et à temps, chaque fois. Il ne devrait y avoir aucune surprise. Il ne devrait y avoir aucune excuse. Voilà tout. »

