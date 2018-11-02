2 novembre (Reuters) - L'agence de notation Moody's a
annoncé vendredi dans un communiqué :
* QU'ELLE ABAISSAIT À NÉGATIVE SA PERSPECTIVE SUR LA NOTE DE
CRÉDIT DE CMA CGM EN RÉACTION AU PROJET D'OFFRE SUR CEVA.
* CE CHANGEMENT DE PERSPECTIVE EST LIÉ AUX INCERTITUDES
IMPORTANTES ASSOCIÉES AU PROJET DE TRANSACTION ANSI QU'AUX
RISQUES BAISSIERS DANS LE SECTEUR, EXPLIQUE L'AGENCE DE
NOTATION.
* LE GROUPE FRANÇAIS DE TRANSPORT MARITIME A LANCÉ FIN
OCTOBRE UNE
OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUR LE SUISSE CEVA LOGISTICS DONT IL EST
DÉJÀ LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE VALORISANT SA CIBLE À 1,65
MILLIARD DE FRANCS (1,45 MILLIARD D'EUROS).
Le communiqué :
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(Rédaction de Paris)