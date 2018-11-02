Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Swiss Exchange  >  CEVA Logistics AG    CEVA   CH0413237394

CEVA LOGISTICS AG (CEVA)
Ajouter à ma liste  
Mes dernières consult.
Top consult.
Gérer les listes
  Rapport  
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésAnalysesAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
Synthèse actualitéToute l'actualitéInterviewsCommuniqués sociétéPublications officiellesActualités du secteur

CEVA Logistics : Moody's révise à "négative" la perspective sur CMA CGM

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
02/11/2018 | 18:58

2 novembre (Reuters) - L'agence de notation Moody's a annoncé vendredi dans un communiqué :

* QU'ELLE ABAISSAIT À NÉGATIVE SA PERSPECTIVE SUR LA NOTE DE CRÉDIT DE CMA CGM EN RÉACTION AU PROJET D'OFFRE SUR CEVA.

* CE CHANGEMENT DE PERSPECTIVE EST LIÉ AUX INCERTITUDES IMPORTANTES ASSOCIÉES AU PROJET DE TRANSACTION ANSI QU'AUX RISQUES BAISSIERS DANS LE SECTEUR, EXPLIQUE L'AGENCE DE NOTATION.

* LE GROUPE FRANÇAIS DE TRANSPORT MARITIME A LANCÉ FIN OCTOBRE UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SUR LE SUISSE CEVA LOGISTICS DONT IL EST DÉJÀ LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE VALORISANT SA CIBLE À 1,65 MILLIARD DE FRANCS (1,45 MILLIARD D'EUROS). Le communiqué : Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur CEVA LOGISTICS AG
18:58CEVA LOGISTICS : Moody's révise à "négative" la perspective sur CMA CGM
RE
08:01Ceva travaillera avec Goodpack pour innover dans le domaine du pneu
AW
31/10CMA CGM finalise l'acquisition du finlandais Containerships
AW
25/10Le français CMA CGM lance une offre de rachat sur Ceva Logistics
AW
25/10CEVA LOGISTICS : CMA CGM lance une OPA sur le suisse Ceva, qui s'envole en Bours..
RE
25/10Ceva bondit en Bourse après une offre de rachat de CMA CGM
AW
25/10CMA CGM lance une offre de rachat sur Ceva Logistics
AW
25/10CEVA LOGISTICS : l'actionnaires CMA CGM lance une offre de rachat
AW
23/10DSV : Le danois DSV renonce à son projet de rachat du suisse Ceva
RE
23/10Le danois DSV renonce à son projet de rachat du suisse Ceva
AW
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur CEVA LOGISTICS AG
Plus de recommandations
Données financières (CHF)
CA 2018 7 322 M
EBIT 2018 104 M
Résultat net 2018 -109 M
Dette 2018 1 099 M
Rendement 2018 0,90%
PER 2018 -
PER 2019 21,05
VE / CA 2018 0,37x
VE / CA 2019 0,35x
Capitalisation 1 627 M
Graphique CEVA LOGISTICS AG
Durée : Période :
CEVA Logistics AG : Graphique analyse technique CEVA Logistics AG | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CEVA LOGISTICS AG
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 5
Objectif de cours Moyen 29,7  CHF
Ecart / Objectif Moyen 0,80%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Xavier Urbain Chief Executive Officer
Rolf Urs Watter Chairman
Brett Bissell Chief Operating Officer-Contract Logistics
Serge Corbel Chief Financial Officer
Christophe Cachat Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CEVA LOGISTICS AG0.00%1 386
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-19.25%16 252
NIPPON EXPRESS CO LTD-6.58%6 139
HYUNDAI GLOVIS CO LTD--.--%3 510
CIA DE DISTRIBN INTEGRAL LOGISTA HLDG SA10.17%3 278
PANALPINA WELTTRANSPORT HOLDING AG-18.60%3 002
Contactez-nous
+33 (0)4 78 30 41 42
Rejoignez
270 359 membres
Zonebourse.com :
A Propos :
Restez Connecté :
Liens :
 OJD Zonebourse
Copyright © 2018 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par vwd group et Interactive Data.