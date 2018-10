CMA CGM lance une offre de rachat sur Ceva Logistics

Zurich (awp) - Ceva Logistics a conclu un accord avec l'armateur français CMA CGM, qui est à la fois son actionnaire de référence et partenaire stratégique. L'accord prévoit une offre publique d'achat (OPA) volontaire du groupe marseillais sur les titres Ceva, permettant aux actionnaires qui le souhaitent de se désengager, ont indiqué jeudi les deux entreprises dans un communiqué conjoint.

Cette offre intervient après le projet de rachat avorté de Ceva par le danois DSV.

L'accord signé entre les deux partenaires montre que CMA CGM est prêt à débourser 30 francs suisses par action pour que les "porteurs désireux de céder leurs titres et de ne pas attendre la création de valeur découlant du plan proposé par CMA CGM" puissent le faire. L'offre de rachat devrait être formellement présentée au plus tard le 30 novembre.

L'offre du groupe hexagonal offre ainsi une porte de sortie à l'ensemble des actionnaires après la tentative de rachat avortée du danois DSV. Mi-octobre, ce dernier a proposé de débourser 30 francs suisses par action, après le rejet une semaine auparavant d'une précédente offre, pour finalement abandonner.

"Face à la réticence du conseil d'administration de Ceva à discuter directement avec DSV au prix par action proposé, nous avons décidé de ne pas poursuivre ce projet d'acquisition", avait alors déclaré DSV dans un communiqué.

Dans le cadre de ce partenariat, Ceva a également annoncé la reprise des activités logistiques de CMA CGM. Le prix de la transaction doit encore être discuté, précise le communiqué. L'intégration de ces activités augure des synergies et des économies d'échelle solides.

Plus globalement, le renforcement de la collaboration a également pour objectif d'améliorer la gestion et l'organisation de Ceva, d'accélérer le plan de redressement, de générer de nouvelles opportunités commerciales et de soutenir la mise en oeuvre de la transformation informatique de Ceva.

Ceva doit rester indépendante

Ceva Logistics doit rester une société indépendante cotée à la Bourse suisse, dotée d'une relation d'affaires "au long cours" avec CMA CGM, précise le communiqué.

La participation de la société française dans Ceva, actuellement à un tiers des droits de vote, pourra s'accroître à l'issue de l'OPA. Le groupe zougois donnera plus de détails sur ce projet en même temps que la présentation des résultats du troisième trimestre le 13 novembre.

Le 11 octobre, l'accord en vertu duquel CMA CGM ne devait pas porter à plus de 24,99% sa participation dans Ceva d'ici le 5 novembre 2018 a été levé à effet immédiat. Depuis, la société a pu accroître sa participation jusqu'à 33%. L'entreprise s'était engagée sous certaines conditions à ne pas publier durant les six prochains mois d'offre sans la recommandation du conseil d'administration, sauf exception.

A la Bourse suisse, l'action Ceva Logistics s'envolait de 32% à 29,70 francs suisses dans un SPI en repli de 0,36% à 10h17.

