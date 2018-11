Ceva Logisitics: l'action va encore considérablement s'apprécier, selon le CEO

Zurich (awp) - Porté par le resserrement de sa collaboration avec le français CMA CGM, le groupe Ceva Logistics a récemment relevé ses objectifs jusqu'en 2021. Le logisticien zougois devrait pouvoir profiter du savoir-faire et de l'expérience de son partenaire, a affirmé son directeur général (CEO) Xavier Urbain dans un entretien à AWP.

Revenant sur l'offre de rachat avortée du danois DSV, éconduit en octobre, le patron de Ceva s'est dit convaincu qu'un rapprochement avec son actionnaire CMA CGM est susceptible de générer sensiblement plus de valeur pour les actionnaires et que la valeur de l'action "va encore s'apprécier considérablement".

Interrogé sur les intentions de son actionnaire de référence, qui exclut à priori une reprise totale et souhaite maintenir "un flottant significatif", M. Urbain n'a pas fourni plus de détails. Il a cependant insisté sur son attachement à l'indépendance de l'enteprise et à sa cotation à la Bourse suisse.

Le groupe zougois souhaite également garder les coudées franches pour réaliser lui-même des acquisitions afin d'étoffer ses parts de marché dans les secteurs du fret aérien et maritime.

Revenant sur la reprise des activités de gestion du fret de CMA CGM, le timonier de Ceva a indiqué que l'opération n'aura pas de grosse incidence sur le bilan. D'un autre côté, elle agrémentera les capacités de 170'000 containers supplémentaires dans le fret maritime et permettra d'importantes synergies.

Selon M. Urbain, le nouvel objectif d'excédent brut d'exploitaiton (Ebitda) fixé à 470-490 millions de dollars n'est en rien trop ambitieux. "L'amélioration des recettes devrait y contribuer pour une petite part, la principale étant le fruit de l'optimisation de nos processus internes", a-t-il poursuivi.

