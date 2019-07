Ceva Logistics a souffert d'un recul de la demande

Zurich (awp) - Ceva Logistics, en voie d'acquisition par le français CMA CGM, annonce une baisse de son chiffre d'affaires et du résultat opérationnel au premier semestre, en raison "d'un contexte macroéconomique difficile". La direction se concentre sur le redressement de la société.

Les recettes ont baissé de 3,4% à 3,5 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) à cause de l'impact négatif de conversion de devises (lire turque, euros et livre) en dollars, selon le communiqué paru mercredi.

Le bénéfice opérationnel (Ebitda) a lui diminué de près d'un quart à 104 millions de dollars (pré-IFRS 16), selon les chiffres publiés par le spécialiste de la logistique basé à Baar. La marge correspondante s'est réduite à 2,4% contre 3,3%.

La dette s'est accrue de 242 millions à 1,4 milliard, en raison notamment de l'acquisition de CMA CGM LOG (114 millions) et un besoin de capitaux pour des frais de transactions.

L'Ebitda a été pénalisé par le repli de la demande dans le secteur automobile. Il a aussi "été impacté négativement par la performance de Contract Logistics en Italie, bien qu'un accord a été trouvé avec un des deux clients concernés. La résolution de ces problèmes en Italie est en cours".

A propos du fret, le rendement s'est amélioré dans l'aérien, malgré une importante contraction des volumes du marché, tandis que le maritime a souffert de la perte d'un contrat majeur au deuxième trimestre, précise le communiqué.

CMA CGM se rapproche d'une reprise à 100%

Pour 2019, le groupe table sur une augmentation de son bénéfice net et des liquidités. Celles-ci devraient être "positives" au dernier trimestre.

Ceva confirme ses objectifs à moyen terme, visant 9 milliards de dollars de revenus en 2021. La direction relève ses attentes d'Ebitda ajusté à 470-490 millions contre 380 millions.

La procédure d'annulation des actions Ceva restantes devrait s'achever au troisième trimestre 2019. SIX avait approuvé la décotation du logisticien en juin, sans donner de date.

Le groupe français CMA CGM détient désormais 99,6% de Ceva. Dans le cadre de cette reprise, "des décisions structurelles ont été prises au deuxième trimestre pour permettre à Ceva de redresser sa situation financière et de créer les conditions d'une reprise solide et réussie".

Un centre opérationnel a ouvert fin juin à Marseille, près du siège de l'armateur français. Il regroupe les équipes de direction et les fonctions support de Ceva, totalisant 200 personnes.

La nouvelle direction se concentre notamment sur le développement des structures d'affaires et la résolution des problèmes, dont la sous-performance dans la logistique contractuelle notamment en Italie, le déploiement plus rapide de la technologie dans le fret et la logistique contractuelle afin d'avoir une meilleure standardisation.

"Des mesures sont en cours pour renforcer les processus internes, un échange plus systématique des meilleures pratiques, des outils de mesure de la performance et l'engagement des employés", selon le document.

ck/jh/al