Ceva Logistics décroche une commande de suite du brésilien Saraiva

Zurich (awp) - Le groupe de logistique Ceva a obtenu une commande de suite de la part du groupe brésilien Saraiva, plus gros commerçant en ligne du pays. Ce dernier a décidé de confier à Ceva le développement de son propre réseau de distribution dans le sud-est du Brésil. Les détails financier du contrat ne sont pas révélés.

Dans son communiqué de mercredi Ceva précise qu'il assurera la gestion de plus d'un million de produits que Saraiva propose actuellement sur sa plateforme en ligne et dans plus de 100 filiales réparties dans tout le pays. Le groupe brésilien vend notamment des livres, des journaux-périodiques, des CD-DVD, de l'électronique de divertissement et du matériel d'écriture.

Ceva précise qu'il exploite déjà deux entrepôts de distribution pour Saraiva, sur une surface de plus de 24'000 mètres carrés. Ces deux centres ont géré l'an dernier la distribution de plus de 30 millions de produits aux filiales de Saraiva et de plus de 10 millions d'unités vendues sur internet.

