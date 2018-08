Ceva Logistics engage Laurent Binetti comme directeur commercial

Zurich (awp) - Laurent Binetti a été nommé directeur commercial (CCO) de Ceva Logistics. Il prendra ses fonctions le 1er septembre, avec pour mission de développer les affaires et de faire franchir un nouveau cap à l'entreprise, déclare mardi dans un communiqué Xavier Urbain, le directeur de la société américaine basée dans le canton de Zoug.

Laurent Binetti est titulaire d'un masters de l'Université de Neuchâtel. Il a entamé sa carrière dans le commerce de détail, avant d'occuper diverses fonctions dirigeantes en Suisse et à l'international pour Dell, où il a contribué à l'expansion de la société et au développement de nouveaux produits et services, souligne le communiqué.

