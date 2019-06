Ceva Logistics exempté de la publication de résultats

Zurich (awp) - Le logisticien Ceva, en voie d'être racheté par l'armateur français CMA CGM, ne devra pas publier de rapport semestriel. La Bourse suisse SIX a exempté le groupe zougois de certaines obligations de publication en raison de l'acquisition imminente, a indiqué mardi dans un communiqué la société sise à Baar.

Elle sera également dispensé de publier des annonces dites "ad hoc", hormis celles liées à sa décotation de la place zurichoise.

Fin avril, CMA CGM détenait plus de 98% du capital et des droits de vote de Ceva. Lors d'une prochaine étape, le groupe hexagonal entamera une procédure de retrait forcé et déposera une demande d'annulation des actions Ceva restantes.

L'armateur marseillais a l'intention de procéder au retrait de la cote de Ceva à la Bourse de Zurich.

rw/uh/al/buc