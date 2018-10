Ceva Logistics nomme Serge Corbel au poste de responsable des finances

Genève (awp) - Serge Corbel a été nommé chef des finances (CFO) de Ceva Logistics, à partir du 15 octobre. Il succédera à Peter Waller, qui occupait cette fonction depuis 2016 et qui poursuivra sa carrière hors du groupe, annonce vendredi le spécialiste de la logistique.

Serge Corbel travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine de la logistique, dont plus de 25 ans pour l'entreprise française CMA-CGM (Compagnie maritime d'affrètement - Compagne générale maritime). Il dispose d'une large expérience dans la conduite financière, salue le communiqué, lui qui a travaillé aussi bien en Europe qu'en Asie et en Amérique. Il a en outre accompagné divers processus d'acquisitions et d'intégration.

Peter Waller de son côté a apporté une grande contribution au refinancement de l'entreprise et à son entrée en Bourse en mai dernier, relève encore l'entreprise américaine basée dans le canton de Zoug.