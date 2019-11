Ceva Logistics, nouvelle filiale de CMA CGM, s'établit à Marseille

Paris (awp/afp) - Le logisticien Ceva Logistics, qui a été acquis en mai par l'armateur français CMA CGM et était jusque-là domicilié en Suisse, établit son siège à Marseille, a annoncé le groupe jeudi en revendiquant "200 emplois créés et transférés".

La proximité avec le siège du groupe CMA CGM "favorisera les synergies et l'échange de bonnes pratiques", assure le groupe dans un communiqué. "Cent soixante-dix collaborateurs, de 25 nationalités différentes, travaillent déjà au sein du siège de Ceva Logistics et d'autres recrutements et transferts sont prévus afin d'accueillir 200 personnes d'ici à la fin de l'année 2019."

"C'est depuis la France que nous construirons un leader mondial de la logistique", a assuré jeudi Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM.

Le siège de Ceva Logistics a été inauguré en présence du Premier ministre, Edouard Philippe, de la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, et du président de la région PACA, Renaud Muselier.

CMA CGM revendique plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires en incluant Ceva Logistics, quelque 110.000 salariés et près de 21 millions de conteneurs transportés.

afp/rp