Ceva prolonge son partenariat avec la filiale brésilienne d'Airbus Helibras

Sao Paulo (awp) - Ceva prolonge son partenariat avec le fabricant brésilien d'hélicoptères Helibras. Le contrat de logistique liant le groupe aux origines américaines coté à la Bourse suisse et qui concerne deux sites de la filiale d'Airbus situés au nord de Sao Paulo, a été prolongé pour une durée de cinq ans.

Ceva assurera la gestion de l'activité de logistique et de transport des sites d'Atibaia et de Itajuba, précise mercredi l'entreprise contrôlée par l'armateur français CMA/CGM et dont le décotation est prévue. Helibras, qui produit des hélicoptères à usages civils et militaires, est client de Ceva depuis 2013. La portée financière du contrat n'est pas dévoilée.

