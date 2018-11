Ceva travaillera avec Goodpack pour innover dans le domaine du pneu

Zurich (awp) - Ceva Logistics a noué un partenariat avec la firme américaine Goodpack afin de développer des solutions innovantes pour le secteur du pneu. Dans le cadre de cette alliance, les deux sociétés ont mis au point le "container réutilisable intelligent" Tyrecube, permettant la récolte d'informations et doté de capacités de suivi, indique vendredi le logisticien zougois.

Les fonctionnalités de Tyrecube s'appliquent à 90% des pneus présents sur le marché. Avec leur container, Ceva et Goodpack entendent développer des stratégies et des services pour le transport "efficient et sûr" et le stockage de pneus en Asie, en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, affirme le groupe basé à Baar.

Les détails financiers de cette collaboration ne sont pas précisés dans le communiqué.

fr/al