Ceva voit sa rentabilité reculer sur neuf mois

Zurich (awp) - Le spécialiste zougois de la logistique Ceva a subi une contraction de la rentabilité sur les neuf premiers mois de la son exercice annuel, malgré une nette progression des recettes, a-t-il annoncé mardi. La direction a confirmé ses objectifs à moyen terme.

Entre janvier et fin septembre, les revenus ont décollé de 6,8% - et de 5,0% hors effet de change - à 5,4 milliards de dollars. La rentabilité a cependant chuté de 14,5% sur un an à 148 millions, tandis que la marge afférente a cédé 0,7 point de pourcentage à 2,7%, a précisé Ceva dans un communiqué.

Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé d'à peine 1,6% à 1,81 milliard de dollars, un montant légèrement inférieur aux 1,86 milliard anticipés par les analystes interrogés par AWP.

La direction a confirmé ses objectifs à moyen terme, disant tabler sur une croissance supérieure au marché et une marge brute opérationnelle (Ebitda) d'au mois 4%, contre 3,3% en 2017. Le résultat afférent ajusté doit être bonifié d'environ 100 millions de dollars.

