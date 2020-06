CEWE Stiftung : un gros enjeu en fin d'année

Au cours de cette réunion, le directeur financier s'est montré rassurant sur les perspectives 2021 et s'attend à une année 2020 décente. Les trois branches de l'entreprise n'ont pas réagi de la même façon à l'environnement économique, comme nous l'avions déjà évoqué. L'activité "photofinishing" a très bien tenu, en particulier grâce à sa forte présence en ligne via notamment les "photobooks" personnalisés. La vente en magasin et l'impression en ligne ont en revanche souffert des fermetures et des réductions budgétaires.

Volker Bosse, l'analyste de Baader Helvea qui suit le dossier, s'attend mécaniquement à un second trimestre plus compliqué, même si les indications du dirigeant laissent penser que la division photofinishing a continué à croître à deux chiffres sur le T2. Mais Cewe pourrait renâcler à donner des prévisions annuelles car une grande incertitude domine sur le T4, hautement stratégique. En effet, les particuliers et les entreprises ont organisé beaucoup moins d'événements cette année, avec les annulations de festivités. Il y aura donc moins de photos et peut-être moins d'albums à produire pour Cewe en fin d'année. De quoi expliquer une certaine prudence de l'analyste qui est légèrement en-deçà du consensus pour 2020 (710 M€ de revenus pour 55 M€ d'Ebitda vs. 719 et 58,6 M€ au consensus de 5 analystes). Pour autant, Baader Helvea reste à accumuler avec un objectif inchangé de 108 EUR.

Cewe publiera ses résultats semestriels le 6 août prochain. C'est une position du portefeuille Investisseur Europe PEA de Zonebourse.