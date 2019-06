Raymund Trost explique la décision de son entreprise pour l'obtention de la licence : « Basé sur une technologie testée et éprouvée, le système CREE permet aux architectes, investisseurs ou constructeurs de planifier et concevoir leurs projets avec de gros avantages en matière de rapidité, de fiabilité et de coûts sur l'ensemble du cycle de vie du projet. » Le système CREE repose largement sur le bois, une matière première naturelle renouvelable. Sa principale caractéristique réside dans la préfabrication standardisée d'éléments individuels tels que les plafonds, les façades, les colonnes et le noyau. Ces éléments n'ont ensuite plus qu'à être assemblés sur le chantier, ce qui réduit les nuisances en matière de bruit et de poussière, ainsi que le temps requis, tout en économisant sensiblement les ressources et l'argent. « Cette méthode de construction modulaire permet en outre une application du système dans le monde entier et l'utilisation de ressources locales même pour des constructions à grande échelle, et réduit sensiblement les émissions de CO2», poursuit Hubert Rhomberg. « Ceci est particulièrement bénéfique pour les clients, et pour les entreprises de construction comme CFE Contracting. »

Dornbirn/Bruxelles, le 24 juin 2019 - CFE Contracting SA/NV est désormais détentrice d'une licence CREE GmbH pour la Belgique, avec la signature d'un contrat de partenariat par Raymund Trost (CEO de CFE Contracting), Hubert Rhomberg (CEO de CREE GmbH), et Volker Weissenberger (Director Global Licensing de CREE). CFE obtient de la sorte un accès exclusif à une toute nouvelle façon, numérique, de développer et construire des projets immobiliers pour ses clients et partenaires. « Nous sommes très fiers d'étendre ainsi à un nouveau pays notre nouvelleplate-formeet notre méthode brevetée de construction hybride en bois, » explique Hubert Rhomberg. Dans le cadre de la stratégie rigoureuse de croissance de CREE, la Belgique est le huitième pays à accéder à laplate-formede cette entreprise autrichienne. Les premiers projets sont d'ores et déjà planifiés.

De plus, la plate-forme proposée par CREE permet à toutes les parties de visualiser et d'organiser numériquement dans l'espace et le temps des éléments du bâtiment, des composantes, des concepts ou des solutions complètes, et dès lors de cartographier l'ensemble du cycle de vie du bâtiment CREE. La plate-forme peut être utilisée sans restriction par toutes les parties en tant que support pour le planning, le calcul et la construction. Ce 'tableau cybernétique' garantit d'une part les facteurs relatifs aux investisseurs, architectes ou planificateurs techniques, tels que la rapidité, la sécurité en matière de coûts et la qualité, et d'autre part un échange continu de connaissances et de savoir-faire entre toutes les parties.

Avec cette licence, les grandes entreprises de construction et promoteurs immobiliers comme CFE Contracting peuvent s'assurer l'exploitation du système et une position de leader sur leur marché domestique. Raymund Trost, CEO de CFE Contracting : « Au travers de sa filiale Laminated Timber Solutions, CFE possède d'ores et déjà une expérience étendue et reconnue en matière de construction en bois. Les innovations numériques et le passage rapide à des processus de construction peu gourmands en ressources sont en train de changer notre secteur. Par le biais de partenariats plus étroits et du partage de connaissances tout au long de la chaîne de valeurs, associés à une utilisation accrue de technologies intelligentes telles que CREE, nous serons en mesure de proposer des solutions intégrées pour les défis auxquels nos sociétés font face dans les domaines de l'urbanisation, de la mobilité et de la durabilité. »

À propos de CFE Contracting SA/NV

Fondée en 1880, la société CFE est un groupe industriel belge actif dans trois secteurs distincts : le dragage, la construction et l'immobilier. CFE Contracting englobe toutes les activités de construction, multitechnique et rail en Belgique, au Luxembourg et en Pologne. L'entreprise emploie 3.459 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de € 935 millions.

À propos de CREE GmbH

Le nom CREE est emprunté à un peuple indien, une des premières nations de l'Amérique du Nord, qui vivait en harmonie avec la nature. C'est également l'acronyme de Creative Resource & Energy Efficiency. En tant que filiale du groupe Rhomberg Ventures (les propriétaires de CREE, parmi lesquels le Zech Group de renommée internationale), CREE

