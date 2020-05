CFE : Déclaration intermédiaire au 31 mars 2020

Mercredi 20 mai 2020 - 7h00 CET information réglementée

2. Analyse par pôle

Pôle Dragage, Environnement, Offshore et Infra

CHIFFRES CLÉS En millions d'euros 31/03/2020 31/12/2019 31/03/2019 Chiffre d'affaires 534,9 2.622,0 613,8 Endettement financier net 730,3 708,5 681,3 Carnet de commandes 3.415,0 3.750,0 3.930,0

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires de DEME s'élève à 534,9 millions d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de 12,9% par rapport au premier trimestre 2019, conséquence des premiers effets de la pandémie de Covid-19.

45% du chiffre d'affaires a été réalisé par la division Dragage dont environ un tiers est relatif à des contrats de dragage de maintenance. Plusieurs projets importants se sont poursuivis comme l'approfondissement de l'Elbe en Allemagne et le dragage de l'Escaut et de la côte belge. Les travaux d'élargissement du chenal d'accès du port de Swinoujscie (Pologne) ont démarré avec succès. En Inde et en Afrique, l'activité des chantiers se maintient malgré les problèmes logistiques.

La division off-shore contribue à hauteur de 38% au chiffre d'affaires du premier trimestre 2020. Contrairement au premier trimestre 2019, la part des fournitures (procurement) est relativement limitée. DEME Offshore a été notamment active aux Pays-Bas (parc éolien offshore Borssele 1 et 2) et au Royaume-Uni (parcs éoliens offshore Moray East et East Anglia One dont les 102 éoliennes de 7 MW ont été installées avec succès).

La division Infra enregistre une hausse de son chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 2019. Les trois grands projets de génie civil au Pays-Bas (RijnlandRoute ; Ecluse de Terneuzen ; Liaison Blankenburg) se sont poursuivis malgré la crise sanitaire.

CARNET DE COMMANDES

Le carnet de commandes s'établit à 3,4 milliards d'euros contre 3,75 milliards au 31 décembre 2019.

Le carnet à fin mars 2020 ne prend pas encore en compte plusieurs commandes importantes qui ont été engrangées par la division dragage au cours du deuxième trimestre 2020, en Russie et en Afrique.

En outre, le gouvernement danois a donné en mai l'ordre de démarrage des travaux de construction de la connexion Fehmarnbelt à effet du 1erjanvier 2021. Pour rappel, il s'agit d'un contrat d'une valeur de 700 millions d'euros pour DEME portant sur la conception et la construction du plus long tunnel routier et ferroviaire immergé du monde qui reliera le Danemark à l'Allemagne. Ce contrat entrera également en carnet au deuxième trimestre.

ENDETTEMENT FINANCIER NET

L'endettement financier net progresse légèrement pour s'établir à 730,3 millions d'euros au 31 mars 2020. DEME prévoit toutefois une baisse de son endettement en 2020.

La trésorerie se maintient à un niveau très élevé : 481,5 millions d'euros dont plus de 400 millions d'euros gérés en central.