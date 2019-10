CFE : Installation de turbines terminée sur le parc éolien offshore Hornsea One

« Je suis très fier d'annoncer que DEME Offshore, 'Sea Challenger' et son équipage, ainsi que notre client et collègues d'Ørsted, Siemens Gamesa Renewable Energy et Fred. Olsen Wind Carrier, ont maintenant finalisé l'installation des turbines dans le parc éolien offshore de Hornsea One. J'aimerais tout particulièrement remercier et féliciter toute l'équipe derrière l'opération pour ses excellentes performances en matière de sécurité ainsi que pour la bonne exécution du projet », déclare Michael Glavind, Business Unit Director DEME Offshore.

À bord du navire, le maître Jack Amtsbiller est également très satisfait du projet : « Participer à la construction du plus grand parc éolien au monde a été une grande expérience pour nous. Nous sommes arrivés sur le projet en février 2019 et avons installé la dernière turbine le 3 octobre 2019. La construction de Hornsea One est une nouvelle étape vers un avenir plus vert, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. Ce fut un plaisir de travailler en étroite collaboration avec Ørsted et Siemens Gamesa Renewable Energy. Plutôt que de travailler comme trois sociétés distinctes, nous formions une seule et même équipe à bord du 'Sea Challenger'. »

Ørsted détient 50 % du 1.218 MW parc éolien offshore Hornsea One et a cédé 50 % à Global Infrastructure Partners (GIP) en 2018. Le parc éolien est situé à 120 km au large de la côte du Yorkshire et, une fois entièrement mis en service, fournira suffisamment d'énergie pour alimenter plus d'un million de foyers en énergie renouvelable.

À propos de DEME

DEME est un leader mondial spécialisé dans le dragage, l'ingénierie maritime et l'assainissement environnemental. La société, qui bénéficie d'un savoir-faire et d'une expérience de plus de 140 ans, a depuis toujours développé une approche pionnière, se plaçant à l'avant-garde de l'innovation et des nouvelles technologies.

À travers sa vision, DEME souhaite développer un futur durable en apportant des solutions à des défis d'ordre mondial : l'élévation du niveau de la mer, la croissance démographique, la réduction des émissions de CO2, la pollution des eaux et des sols, ainsi que l'épuisement des ressources naturelles. Si l'activité principale initiale de DEME concerne le dragage, son portefeuille s'est largement diversifié au fil des années, comprenant également le remblayage, des solutions dédiées au secteur de l'énergie offshore, ainsi que des solutions inframarines et environnementales.

DEME, qui est basée en Belgique, a développé une forte présence internationale, opérant dans plus de 90 pays dans le monde. La société peut s'appuyer sur ses 5200 professionnels hautement qualifiés à travers le monde. Avec une flotte moderne et polyvalente de plus de 100 navires, soutenus par une large gamme d'équipements auxiliaires, la société propose des solutions aux projets les plus complexes.

DEME a réalisé un chiffre d'affaires de 2,65 milliards d'euros en 2018.

